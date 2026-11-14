Lucknow News: गृहकर, जलकर में छूट के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका

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योजना के तहत इस साल एक अप्रैल तक के लंबित बकाये की पूरी रकम जमा करने पर नियमानुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने बताया कि ओटीएस के लिए पोर्टल https://upulbots.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आठों जोन में ओटीएस हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां योजना से संबंधित जानकारी और ऑफलाइन आवेदन जमा करने में मदद ली जा सकती है।

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लखनऊ। एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना के तहत गृहकर व जलकर में ब्याज और सरचार्ज से छूट पाने का शनिवार को अंतिम मौका है। इसके बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे। बकायेदारों की सुविधा के लिए महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश के बावजूद नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय खुले रहेंगे। जो लोग आवेदन कर देंगे उनके पास 15 दिसंबर तक बकाया रकम जमा करने का मौका रहेगा।