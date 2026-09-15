Lucknow News: पर्वतीय समाज के संगठन और सशक्तीकरण की नई शुरूआत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:38 AM IST
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लखनऊ। पर्वतीय समाज को एकजुट, सशक्त और संगठित करने की दिशा में भारतीय पर्वतीय महासभा ने दूरगामी पहल की। इसके तहत सोमवार को लखनऊ में आयोजित महासभा की मासिक बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक सरोकार और भविष्य की कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से डॉ. अनुपम सिंह भंडारी को भारतीय पर्वतीय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। डॉ. अनुपम सिंह भंडारी ने कहा कि किसी भी संगठन की वास्तविक शक्ति उसके पदों में नहीं बल्कि उसके कार्यकर्ताओं की सक्रियता, समाज के विश्वास और सेवा की भावना में होती है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पान सिंह भंडारी को मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक, दया कृष्ण डाला कोटी को मुख्य संयोजक, मोहन चंद्र जोशी को कोषाध्यक्ष, डॉ. अमित पांडे को उपाध्यक्ष, रजनीश डोबरियाल को संयुक्त सचिव, भारत पांडे को प्रचार सचिव और बलवंत सिंह को प्रचार सचिव नियुक्त किया गया।
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