फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   A music workshop featuring performances of thumri and ghazal

Lucknow News: ठुमरी और गजल की प्रस्तुतियों से सजी संगीत कार्यशाला

Sun, 01 Nov 2026 02:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
A music workshop featuring performances of thumri and ghazal
लखनऊ। सुगम संगीत में सुर और ताल के साथ गीत के शब्दों का भाव और गायकी का अंदाज भी महत्वपूर्ण होता है। रागदारी और भावों की सटीक अभिव्यक्ति ही गायन को प्रभावशाली बनाती है। शनिवार को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में पुणे की प्रख्यात संगीत कलाकार विदुषी संगीता नेरुरकर ने विद्यार्थियों को गायन की इन्हीं बारीकियों से रूबरू कराया। उन्होंने प्रस्तुतियों के जरिये सुगम संगीत की विभिन्न विधाओं और शैलियों का व्यावहारिक ज्ञान दिया।
विज्ञापन

गायन विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में उन्होंने ठुमरी, गजल और विभिन्न तालों पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत कीं। उन्होंने बेगम अख्तर और केएल सहगल की गायन शैली और संगीत में योगदान पर भी चर्चा की। संवाद सत्र में विद्यार्थियों ने सवाल पूछकर मार्गदर्शन लिया। कुलपति प्रो. मांडवी सिंह और कुलसचिव अतुल कुमार ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं विद्यार्थियों को संगीत की समृद्ध परंपरा और प्रतिष्ठित कलाकारों से जोड़ती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed