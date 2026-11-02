Lucknow News: आनंदमठ में दिखा बंगाल का शाैर्य, संस्कृति और संघर्ष

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शुभदीप राहा के निर्देशन में तैयार इस नाटक में आधुनिक तकनीक व शानदार इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया। डिजिटल प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिये मंच पर कभी घने जंगल दिखाई दिए तो कभी देवी मां का भव्य और दिव्य स्वरूप। प्रकाश और धुएं के बीच मंच पर पात्रों की मौजूदगी ने दृश्यों को और प्रभावशाली बनाया। युद्ध के दौरान तोपों की गड़गड़ाहट और दूसरे ध्वनि प्रभावों ने माहौल को जीवंत कर दिया।नाटक में बंगाल की पारंपरिक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। दुर्गा पूजा से जुड़े धुनुची नृत्य, सिंदूर खेला और मां चामुंडा-काली की पूजा के दृश्यों ने प्रस्तुति को अलग रंग दिया। देबदीप मुखोपाध्याय ने संगीत संयोजन, गोविंद सिंह यादव ने प्रकाश परिकल्पना, प्रसेनजीत बिस्वास ने नृत्य निर्देशन और कोरियोग्राफी, उज्ज्वल कुमार ने मंच सज्जा, रोजी दुबे ने वेशभूषा और रमन कुमार ने प्रोजेक्शन मैपिंग की जिम्मेदारी संभाली।शिवा सक्सेना, तुषार निराला, श्रुतिकीर्ति सिंह, अर्घ्य सामंत, आशुतोष जायसवाल, राजर्षि राय चौधरी, अमित हरिश्चचंद्र और वैष्णवी सेठ सहित अन्य कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को मंच पर उतारा। कार्यक्रम में बीएनए के अध्यक्ष रतिशंकर त्रिपाठी, निदेशक दीपा रंजन, रंगमंडल के प्रिवेंद्र कुमार, किशोर कुमार समेत बड़ी संख्या में दर्शक माैजूद रहे।