Lucknow News: लोकगीतों और नृत्यों से सजी जनजातीय संस्कृति की छटा

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कार्यक्रम में वाराणसी के सुरभि शोध संस्थान ने आदिवासी जंगल रखवारे लोकगीत और थारू जनजाति का लोकनृत्य प्रस्तुत किया। वहीं, युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के विद्यार्थियों ने थारू बोली में लोकगीत और पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी। इन कार्यक्रमों के जरिये जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाई गई।विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल डॉ. सुधीर महादेव बोबडे ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जनजातीय बच्चों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने और उन्हें शिक्षा, नवाचार व शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विशेष सचिव राज्यपाल श्रीप्रकाश गुप्ता मौजूद रहे।