Lucknow News: जुबिली इंटर कॉलेज में साहित्य, कला और संस्कृति का संगम

विज्ञापन

लखनऊ। हिंदी दिवस पर राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में साहित्य, कला और संस्कृति का संगम हुआ। राज्य संग्रहालय के साथ आयोजित समारोह में 12 विद्यालयों के 150 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रधानाचार्य सुमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हिंदी डिजिटल युग की वैश्विक भाषा है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राज्य संग्रहालय के निदेशक डॉ. विनय कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि पीएमश्री राजकीय सैनिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अभिषेक राजभर ने की। कार्यक्रम की