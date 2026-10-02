Lucknow News: 33 की क्षमता में 76 यात्री, बस सीज

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जांच में बस का ऑल इंडिया और टूरिस्ट परमिट वर्ष 2025 में समाप्त होना पाया गया। बस पर 20 से अधिक चालान भी लंबित थे। लखनऊ एआरटीओ ने 1.41 लाख रुपये का चालान किया। सभी यात्रियों को रोडवेज की दो बसों से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

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लखनऊ। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्लीपर बस को बृहस्पतिवार को किसान पथ पर जांच के दौरान सीज कर दिया गया। बस में 33 यात्रियों की क्षमता के मुकाबले 76 यात्री सवार थे। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव ने बस को रोका। छत पर सामान लदा था और यात्रियों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। आपातकालीन गेट भी बंद मिला।