Lucknow News: 33 की क्षमता में 76 यात्री, बस सीज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:04 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:04 AM IST
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लखनऊ। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्लीपर बस को बृहस्पतिवार को किसान पथ पर जांच के दौरान सीज कर दिया गया। बस में 33 यात्रियों की क्षमता के मुकाबले 76 यात्री सवार थे। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव ने बस को रोका। छत पर सामान लदा था और यात्रियों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। आपातकालीन गेट भी बंद मिला।
जांच में बस का ऑल इंडिया और टूरिस्ट परमिट वर्ष 2025 में समाप्त होना पाया गया। बस पर 20 से अधिक चालान भी लंबित थे। लखनऊ एआरटीओ ने 1.41 लाख रुपये का चालान किया। सभी यात्रियों को रोडवेज की दो बसों से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
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जांच में बस का ऑल इंडिया और टूरिस्ट परमिट वर्ष 2025 में समाप्त होना पाया गया। बस पर 20 से अधिक चालान भी लंबित थे। लखनऊ एआरटीओ ने 1.41 लाख रुपये का चालान किया। सभी यात्रियों को रोडवेज की दो बसों से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
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