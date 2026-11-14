Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   5,702 students of Lucknow University will receive tablets tomorrow.

Lucknow News: लविवि के 5702 विद्यार्थियों को कल मिलेंगे टैबलेट

Sat, 14 Nov 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
5,702 students of Lucknow University will receive tablets tomorrow.
लविवि
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के 5702 विद्यार्थियों को रविवार को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने टैबलेट वितरण के लिए विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है। इसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। सूची में कुल 5702 विद्यार्थियों के नाम दर्ज हैं। जारी सूची के अनुसार, बीए, बीए (एनईपी), बीबीए, बीसीए, बीवीए, एमबीए, एमपीएच, एमवीए और शास्त्री सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी टैबलेट प्राप्त करेंगे। वितरण की व्यवस्था के लिए 143 बसों को लगाया गया है। सूची में प्रत्येक विद्यार्थी का नाम, नामांकन संख्या, पाठ्यक्रम और बस संख्या दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूची में विद्यार्थियों को बस संख्या के अनुसार अलग-अलग समूहों में रखा गया है। इससे वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी। टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई और शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच बनाने में सहूलियत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed