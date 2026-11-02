Lucknow News: हेलमेट पहनकर निकले 400 बाइक सवार, सड़क सुरक्षा का दिया संदेश

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पुलिस आयुक्त ने हेलमेट, सीट बेल्ट के इस्तेमाल, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से दूरी बनाए रखने की अपील की। नुक्कड़ नाटक के जरिये भी लोगों को जागरूक किया गया। दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर में उपचार दिलाने का महत्व बताया गया।एक तरफ पुलिस आयुक्त यातायात माह के तहत बाइक रैली रवाना कर रहे थे। दूसरी तरफ, पुलिसकर्मी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वेव मॉल से पॉलिटेक्निक चौराहे वाली सड़क पर बिना हेलमेट, विपरीत दिशा में बाइक दौड़ाते खाकीधारियों की इन तस्वीरों ने पुलिस की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है।