फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   400 motorcyclists set out wearing helmets, conveying a message of road safety.

Lucknow News: हेलमेट पहनकर निकले 400 बाइक सवार, सड़क सुरक्षा का दिया संदेश

Mon, 02 Nov 2026 01:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
400 motorcyclists set out wearing helmets, conveying a message of road safety.
यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।
लखनऊ। सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को यातायात माह की शुरुआत हुई। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने रिजर्व पुलिस लाइन से जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में करीब 400 बाइक सवार शामिल हुए।
विज्ञापन

पुलिस आयुक्त ने हेलमेट, सीट बेल्ट के इस्तेमाल, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से दूरी बनाए रखने की अपील की। नुक्कड़ नाटक के जरिये भी लोगों को जागरूक किया गया। दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर में उपचार दिलाने का महत्व बताया गया।
विज्ञापन

...और इधर, उड़ाते रहे नियमों का मखौल
एक तरफ पुलिस आयुक्त यातायात माह के तहत बाइक रैली रवाना कर रहे थे। दूसरी तरफ, पुलिसकर्मी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वेव मॉल से पॉलिटेक्निक चौराहे वाली सड़क पर बिना हेलमेट, विपरीत दिशा में बाइक दौड़ाते खाकीधारियों की इन तस्वीरों ने पुलिस की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

यातायात माह शुरू हो गया है। मगर कई पुलिस वाले ही यातायात नियमों को तोड़ते दिखे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed