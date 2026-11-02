Lucknow News: हेलमेट पहनकर निकले 400 बाइक सवार, सड़क सुरक्षा का दिया संदेश
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:51 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:51 AM IST
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लखनऊ। सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को यातायात माह की शुरुआत हुई। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने रिजर्व पुलिस लाइन से जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में करीब 400 बाइक सवार शामिल हुए।
पुलिस आयुक्त ने हेलमेट, सीट बेल्ट के इस्तेमाल, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से दूरी बनाए रखने की अपील की। नुक्कड़ नाटक के जरिये भी लोगों को जागरूक किया गया। दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर में उपचार दिलाने का महत्व बताया गया।
...और इधर, उड़ाते रहे नियमों का मखौल
एक तरफ पुलिस आयुक्त यातायात माह के तहत बाइक रैली रवाना कर रहे थे। दूसरी तरफ, पुलिसकर्मी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वेव मॉल से पॉलिटेक्निक चौराहे वाली सड़क पर बिना हेलमेट, विपरीत दिशा में बाइक दौड़ाते खाकीधारियों की इन तस्वीरों ने पुलिस की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है।
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पुलिस आयुक्त ने हेलमेट, सीट बेल्ट के इस्तेमाल, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से दूरी बनाए रखने की अपील की। नुक्कड़ नाटक के जरिये भी लोगों को जागरूक किया गया। दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर में उपचार दिलाने का महत्व बताया गया।
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...और इधर, उड़ाते रहे नियमों का मखौल
एक तरफ पुलिस आयुक्त यातायात माह के तहत बाइक रैली रवाना कर रहे थे। दूसरी तरफ, पुलिसकर्मी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वेव मॉल से पॉलिटेक्निक चौराहे वाली सड़क पर बिना हेलमेट, विपरीत दिशा में बाइक दौड़ाते खाकीधारियों की इन तस्वीरों ने पुलिस की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है।
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