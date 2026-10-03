फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   24 teams will take the field in the football league starting on the 12th.

Lucknow News: फुटबॉल लीग 12 से मैदान में उतरेंगी 24 टीमें

Sat, 03 Oct 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
24 teams will take the field in the football league starting on the 12th.
लखनऊ। 12वीं ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग का आगाज 12 अक्तूबर से होगा। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में इस बार 24 टीमें मैदान पर उतरेंगी। लीग-कम-नॉकआउट प्रारूप में होने वाली प्रतियोगिता का फिक्सचर ड्राॅ चार अक्तूबर को जारी किया जाएगा। लीग चरण के बाद प्रत्येक पूल की शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। प्रतियोगिता के लीग मुकाबले ला-मार्टीनियर के पोलो ग्राउंड पर खेले जाएंगे। आयोजन सचिव केएन सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में टीमों को चार पूलों में बांटा गया है। इसमें व्हाइट ईगल, कॉल्विन कॉलेज, एसएमआरजे एफसी, अवध फाल्कन ए, यूनाइटेड एफसी और लखनऊ वॉरियर्स शामिल समेत 24 टीमें हैं। लीग चरण में टीमों के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक पूल से दो-दो शीर्ष टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। यहां हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा, जबकि विजेता टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। टीमों के लिए अंक जुटाने के साथ गोल अंतर और लगातार अच्छा प्रदर्शन भी अहम रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed