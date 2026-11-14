Lucknow News: पंजीकरण 12516 का, बायोमीट्रिक सत्यापन सिर्फ 5869 का

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शुक्रवार को हार्डकॉपी जमा करने के लिए सैकड़ों विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंचे। इसके बावजूद 2896 विद्यार्थियों ने अभी तक हार्डकॉपी जमा नहीं कराई है। डीन छात्र कल्याण परिषद अमिता कनौजिया ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले 12,516 विद्यार्थियों में से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अभी तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। रिन्यूवल कराने वाले विद्यार्थियों को 14 नवंबर तक, जबकि नए विद्यार्थियों को 16 नवंबर तक हार्डकॉपी जमा करनी है।उन्होंने बताया कि दीपावली के दौरान कई विद्यार्थियों ने फोन कर घर जाने की जानकारी दी थी। अब छठ पूजा के लिए भी दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थी घर चले गए हैं। ऐसे में वे विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका असर सत्यापन प्रक्रिया पर पड़ रहा है। 17 नवंबर तक बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद पूरा डाटा समाज कल्याण विभाग को भेजना है। यदि समयसीमा नहीं बढ़ाई गई तो कई विद्यार्थी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा से वंचित रह सकते हैं।हार्डकॉपी रिसीव कराने वाले विद्यार्थीश्रेणी ओल्ड कैंपस न्यू कैंपसओबीसी 2344 1449एससी 1126 603ईडब्ल्यूएस 2163 1185अल्पसंख्यक 553 207दो दिन सामान्य कार्यदिवस की तरह होगा कामकाजलखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय 14 और 15 नवंबर को भी सामान्य कार्यदिवस की तरह खुले रहेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बायोमीट्रिक सत्यापन समेत कई महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए द्वितीय शनिवार और रविवार को कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा की ओर से 13 नवंबर को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि कुलपति के निर्देश पर 14 नवंबर (द्वितीय शनिवार) और 15 नवंबर (रविवार) को विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय सामान्य कार्यदिवस की भांति खुले रहेंगे। इस दौरान कार्यालयों में नियमित कामकाज होगा।