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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 13 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 13-Nov-2026
Lakhimpur Kheri News: घर में घुसा तेंदुआ... बकरी के बच्चे को मुंह में दबाकर ले गयाउत्तर निघासन वन रेंज में तेंदुए के हमले थम नहीं रहे हैं। टॉपर फार्म में 14 अक्तूबर को हमले में छह वर्षीय मनजोत की मौत के बाद आसपास के गांवों में अब भी दहशत है। और पढ़ें
12:29 AM, 13-Nov-2026
Bahraich News: आज के कार्यक्रमआज के कार्यक्रम और पढ़ें
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12:29 AM, 13-Nov-2026
Mau News: 1.50 लाख रुपये की गुमशुदा सात मोबाइल बरामद कर पुलिस ने सौंपाSeven missing mobile phones worth Rs 1.50 lakh recovered and handed over by the police. और पढ़ें
12:29 AM, 13-Nov-2026
Fatehpur News: थोक में चीनी के दाम गिरे, फुटकर में राहत नहींमहंगाई के बीच चीनी के थोक और फुटकर भाव में अंतर बना हुआ है। थोक बाजार में बीते एक सप्ताह में चीनी के दाम 100 रुपये प्रति क्विंटल घटे हैं और पढ़ें
12:29 AM, 13-Nov-2026
Deoria News: जमीन के विवाद में दोनों पक्षों की प्राथमिकीFIRs filed by both parties in the land dispute और पढ़ें
12:29 AM, 13-Nov-2026
Amethi News: रामनगर किले में पुलिस का पहरा, अनंत विक्रम ने उठाए सवालpolice alert और पढ़ें
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12:29 AM, 13-Nov-2026
Varanasi News: 20 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी हाेने के आसारFinal list of examination centers likely to be released by November 20 और पढ़ें
12:28 AM, 13-Nov-2026
Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अधिवक्ता संघ की अर्जी पर सुनवाई टलीराम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अधिवक्ता संघ की अर्जी पर सुनवाई टली और पढ़ें
12:28 AM, 13-Nov-2026
Raebareli News: कोहरे में लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर पलटा यात्री वाहन, पांच घायलकोहरे में लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर पलटा यात्री वाहन, पांच घायल और पढ़ें
12:28 AM, 13-Nov-2026