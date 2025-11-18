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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 13 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 13 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 13 Nov 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 13 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:30 AM, 13-Nov-2026

Lakhimpur Kheri News: घर में घुसा तेंदुआ... बकरी के बच्चे को मुंह में दबाकर ले गया

उत्तर निघासन वन रेंज में तेंदुए के हमले थम नहीं रहे हैं। टॉपर फार्म में 14 अक्तूबर को हमले में छह वर्षीय मनजोत की मौत के बाद आसपास के गांवों में अब भी दहशत है। और पढ़ें
12:29 AM, 13-Nov-2026

Bahraich News: आज के कार्यक्रम

आज के कार्यक्रम और पढ़ें
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12:29 AM, 13-Nov-2026

Mau News: 1.50 लाख रुपये की गुमशुदा सात मोबाइल बरामद कर पुलिस ने सौंपा

Seven missing mobile phones worth Rs 1.50 lakh recovered and handed over by the police. और पढ़ें
12:29 AM, 13-Nov-2026

Fatehpur News: थोक में चीनी के दाम गिरे, फुटकर में राहत नहीं

महंगाई के बीच चीनी के थोक और फुटकर भाव में अंतर बना हुआ है। थोक बाजार में बीते एक सप्ताह में चीनी के दाम 100 रुपये प्रति क्विंटल घटे हैं और पढ़ें
12:29 AM, 13-Nov-2026

Deoria News: जमीन के विवाद में दोनों पक्षों की प्राथमिकी

FIRs filed by both parties in the land dispute और पढ़ें
12:29 AM, 13-Nov-2026

Amethi News: रामनगर किले में पुलिस का पहरा, अनंत विक्रम ने उठाए सवाल

police alert और पढ़ें
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12:29 AM, 13-Nov-2026

Varanasi News: 20 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी हाेने के आसार

Final list of examination centers likely to be released by November 20 और पढ़ें
12:28 AM, 13-Nov-2026

Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अधिवक्ता संघ की अर्जी पर सुनवाई टली

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अधिवक्ता संघ की अर्जी पर सुनवाई टली और पढ़ें
12:28 AM, 13-Nov-2026

Raebareli News: कोहरे में लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर पलटा यात्री वाहन, पांच घायल

कोहरे में लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर पलटा यात्री वाहन, पांच घायल और पढ़ें
12:28 AM, 13-Nov-2026

Farrukhabad News: राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का 17वां द्विवार्षिक सम्मेलन शुरू

फर्रुखाबाद। राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का 17वां द्विवार्षिक सम्मेलन शुक्रवार से आरंभ होगा। यह तीन दिवसीय आयोजन फर्रुखाबाद के करियप्पा मैदान में किया जा रहा है। और पढ़ें
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