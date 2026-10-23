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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 23 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 23 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 23 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 23-Oct-2026

Mirzapur News: कुत्ते को बचाने में बाइक सवार घायल

Motorcyclist injured while trying to save a dog और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Today's events और पढ़ें
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01:29 AM, 23-Oct-2026

Bulandshahar News: ग्राम निधि से निजी खातों में भेजे 13.17 लाख, पंचायत सचिव को नोटिस

ग्राम निधि से निजी खातों में भेजे 13.17 लाख, पंचायत सचिव को नोटिस और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026

Jaunpur News: तकनीकी खराबी से रेलवे क्रॉसिंग पर 30 मिनट तक खड़ी रही मालगाड़ी

Due to a technical fault, a freight train was standing at the railway crossing for 30 minutes और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026

Mirzapur News: मतदान के चलते विद्यालयों में अवकाश

Holiday in schools due to voting और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026

Bulandshahar News: आज आठ घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

आज आठ घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति और पढ़ें
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01:28 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: औद्योगिक गलियारे की आपत्तियां खत्म, जमीन खरीद हुई शुरू

Objections to industrial corridor resolved; land acquisition begins और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026

Muzaffarnagar News: आज जिले के सभी विद्यालयों में रहेगा अवकाश

All schools in the district will remain closed today. और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026

Mirzapur News: मिशन शक्ति केंद्र की पहल पर फिर साथ रहने को राजी हुआ दंपती

Following an initiative by 'Mission Shakti Kendra', a couple has agreed to live together again. और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026

Shamli News: बकाया भुगतान के लिए सीएम से मिले रालोद विधायक

थानाभवन शुगर मिल पर किसानों का 71 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना भुगतान बकाया है। और पढ़ें
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