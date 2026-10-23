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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 23 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 23-Oct-2026
Mirzapur News: कुत्ते को बचाने में बाइक सवार घायलMotorcyclist injured while trying to save a dog और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026
Saharanpur News: आज के कार्यक्रमToday's events और पढ़ें
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01:29 AM, 23-Oct-2026
Bulandshahar News: ग्राम निधि से निजी खातों में भेजे 13.17 लाख, पंचायत सचिव को नोटिसग्राम निधि से निजी खातों में भेजे 13.17 लाख, पंचायत सचिव को नोटिस और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026
Jaunpur News: तकनीकी खराबी से रेलवे क्रॉसिंग पर 30 मिनट तक खड़ी रही मालगाड़ीDue to a technical fault, a freight train was standing at the railway crossing for 30 minutes और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026
Mirzapur News: मतदान के चलते विद्यालयों में अवकाशHoliday in schools due to voting और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026
Bulandshahar News: आज आठ घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्तिआज आठ घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति और पढ़ें
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01:28 AM, 23-Oct-2026
Saharanpur News: औद्योगिक गलियारे की आपत्तियां खत्म, जमीन खरीद हुई शुरूObjections to industrial corridor resolved; land acquisition begins और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026
Muzaffarnagar News: आज जिले के सभी विद्यालयों में रहेगा अवकाशAll schools in the district will remain closed today. और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026
Mirzapur News: मिशन शक्ति केंद्र की पहल पर फिर साथ रहने को राजी हुआ दंपतीFollowing an initiative by 'Mission Shakti Kendra', a couple has agreed to live together again. और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026