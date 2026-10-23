Ayodhya News: कुश्ती में जीते पदकों से चमक रहीं खुशबू

विज्ञापन



आजमगढ़ निवासी खुशबू चार बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़ी हैं। उनके पिता दयाराम यादव ट्रक चालक और मां सरोज देवी गृहिणी हैं। खुशबू को कुश्ती की प्रेरणा अपने बाबा शिव आसरे यादव से मिली। घर में अखाड़ा होने के कारण वह बचपन से बाबा और अन्य लोगों को कुश्ती करते देखती थीं। इसी दौरान इस खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने पहलवान बनने का सपना संजो लिया। विज्ञापन

परिवार के सहयोग से जारी रखा अभ्यास

खुशबू ने शुरुआत में आजमगढ़ में एक से दो महीने तक कुश्ती का अभ्यास किया। इसके बाद उनका चयन डाभासेमर स्टेडियम के लिए हुआ और वह आगे की तैयारी के लिए अयोध्या आ गईं। कुश्ती शुरू करने पर गांव में उन्हें लोगों की रोक-टोक का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार के सहयोग ने उनका हौसला बनाए रखा। खुशबू का कहना है कि खिलाड़ी को सबसे पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए। अभिभावकों को भी बच्चों की प्रतिभा पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। उनकी चचेरी बहन साक्षी यादव भी कुश्ती का अभ्यास कर रही हैं। खुशबू का लक्ष्य कुश्ती में बड़ी खिलाड़ी बनना और खेल के दम पर अपना भविष्य संवारना है। आजमगढ़ निवासी खुशबू चार बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़ी हैं। उनके पिता दयाराम यादव ट्रक चालक और मां सरोज देवी गृहिणी हैं। खुशबू को कुश्ती की प्रेरणा अपने बाबा शिव आसरे यादव से मिली। घर में अखाड़ा होने के कारण वह बचपन से बाबा और अन्य लोगों को कुश्ती करते देखती थीं। इसी दौरान इस खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने पहलवान बनने का सपना संजो लिया।परिवार के सहयोग से जारी रखा अभ्यासखुशबू ने शुरुआत में आजमगढ़ में एक से दो महीने तक कुश्ती का अभ्यास किया। इसके बाद उनका चयन डाभासेमर स्टेडियम के लिए हुआ और वह आगे की तैयारी के लिए अयोध्या आ गईं। कुश्ती शुरू करने पर गांव में उन्हें लोगों की रोक-टोक का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार के सहयोग ने उनका हौसला बनाए रखा। खुशबू का कहना है कि खिलाड़ी को सबसे पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए। अभिभावकों को भी बच्चों की प्रतिभा पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। उनकी चचेरी बहन साक्षी यादव भी कुश्ती का अभ्यास कर रही हैं। खुशबू का लक्ष्य कुश्ती में बड़ी खिलाड़ी बनना और खेल के दम पर अपना भविष्य संवारना है।

विज्ञापन

विज्ञापन

अयोध्या। घर में बने अखाड़े से शुरू हुआ कुश्ती का सफर अब पदकों तक पहुंच चुका है। आजमगढ़ की खुशबू यादव ने सीमित संसाधनों और सामाजिक रोक-टोक के बावजूद अपने सपने को नहीं छोड़ा। पिता ट्रक चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि खुशबू कुश्ती में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रही हैं। वह पिछले तीन वर्षों से अयोध्या के डाभासेमर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में अभ्यास कर रही हैं। अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब 20 पदक जीत चुकी हैं। इनमें लगभग पांच पदक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के हैं।