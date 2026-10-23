Balrampur News: डीएम से वार्ता की पहल पर टिका अधिवक्ताओं का आंदोलन

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अधिवक्ताओं का आंदोलन 15 अक्टूबर से जारी है। नामांतरण और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में बदलाव तथा वीर विनय चौक स्थित अधिवक्ता संघ भवन को गिराने के नोटिस से विवाद बढ़ा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से डीएम ने मुलाकात नहीं की। वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर भी उनका कहना है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया और उनके कामकाज पर असर पड़ रहा है।कलेक्ट्रेट संघ भवन में हुई बैठक में जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुर्तजा हुसैन खान, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष कमलेश्वर सिंह और जिला युवा बार संघ अध्यक्ष मृगेंद्र उपाध्याय ने वार्ता को जरूरी बताया। मृगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि समाधान निकलने तक आंदोलन जारी रहेगा। महामंत्री संजय तिवारी, अशोक मिश्रा और राजेश मिश्रा ने भी कार्य बहिष्कार जारी रखने की बात कही।एक घंटे से अधिक चक्का जाम, यातायात डायवर्टउतरौला। ऑनलाइन नामांतरण के विरोध में अध्यक्ष प्रह्लाद यादव और महामंत्री रवि मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील से जुलूस निकालकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर चक्का जाम किया। जिलाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी के बीच एक घंटे से अधिक जाम रहा। पुलिस ने बस्ती जाने वाले वाहनों को मुख्य बाजार और मनकापुर जाने वाले वाहनों को गोंडा रोड से जोगीवीर गांव की ओर भेजा। तहसील में 40 अधिवक्ता क्रमिक अनशन पर बैठे। प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह, देवेंद्र कुमार, अनीसुल हसन, बाबर अली, अखिलेश यादव, निजाम अंसारी, मनोज शर्मा, आयशा फैज़ान, अभिमन्यु, अमित कुमार, दिनकर, आलोक गुप्त, प्रवीण कुमार, इजहारुल हसन, नाजिर मलिक, रवि गुप्त, अखिल श्रीवास्तव, खलील खान, अजीत यादव और शादाब खान शामिल रहे।प्रदर्शन के बाद एसडीएम को सौंपा ज्ञापनतुलसीपुर। अध्यक्ष कमल नयन तिवारी और महामंत्री रवींद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलश चौराहा से तहसील तक मार्च निकाला और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम हेमंत कुमार गुप्ता को सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि दाखिल-खारिज में इश्तेहार जारी कर दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय होना चाहिए। प्रदर्शन में रुद्रेश विक्रम सिंह, अवधेश कुमार शुक्ला, रामकुमार शुक्ला, राजेश कुमार शुक्ला, सचिन पांडेय और सौरभ त्रिपाठी मौजूद रहे।सुनवाई की आस में आए, मायूस लौटे वादकारीबलरामपुर। कार्य बहिष्कार से तीनों तहसीलों में शुक्रवार को 1,315 मामलों की सुनवाई नहीं हुई। हरैया सतघरवा के विक्की शुक्ला, गौरा चौराहा के राजन श्रीवास्तव और श्रीदत्तगंज के राहुल ने सुनवाई न होने पर निराशा जताई। उन्हें अगली तारीख पर दोबारा आने की चिंता है।