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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 22 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 22 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 22 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 22-Oct-2026

Fatehpur News: अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने समेत छह मांगों को लेकर प्रदर्शन

अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी छह मांगों को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने बुधवार को कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

Saharanpur News: जामा मस्जिद से फव्वारा चौक तक अतिक्रमण की अतिक्रमण

Encroachments from Jama Masjid to Favvara Chowk और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Oct-2026

Kanpur News: झांसी-लखनऊ रेल रूट की कई ट्रेनें दिसंबर से रहेंगी रद्द

सर्दी के मौसम में छाए रहने वाले घने कोहरे को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने झांसी-लखनऊ रेल रूट की कई ट्रेनों के संचालन में आंशिक फेरबदल किया है। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

Kaushambi News: कुप्पी युद्ध में राम दल ने रावण सेना को किया पराजित

In the 'Kuppi' battle, Rama's side defeated Ravana's army. और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

Kanpur News: दशहरा पर सजीव झांकियां रही आकर्षण का केंद्र

जनपद में विजयादशमी पर मंगलवार को रामलीला में सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

Etah News: छात्रा नंदनी गुप्ता ने एक दिन संभाली प्रभागीय निदेशक की जिम्मेदारी

छात्रा नंदनी गुप्ता ने एक दिन संभाली प्रभागीय निदेशक की जिम्मेदारी और पढ़ें
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12:58 AM, 22-Oct-2026

Kanpur News: घर में फंदे से लटका मिला फैक्टरी कर्मी का शव

थानाक्षेत्र के बलेथा गांव में एक फैक्टरी कर्मी का शव बुधवार की सुबह 6 बजे के करीब घर के अंदर कमरे में फंदे पर लटका मिला। और पढ़ें
12:58 AM, 22-Oct-2026

Etah News: बाईपास से गुजर रहीं बसें, चार किमी पहले उतारे जा रहे यात्री

बाईपास से गुजर रहीं बसें, चार किमी पहले उतारे जा रहे यात्री और पढ़ें
12:58 AM, 22-Oct-2026

Bijnor News: बकाया भुगतान नहीं करने पर बिलाई मिल के तीन क्रय केंद्र काटे

Three purchase centers of Bilai Mill were cut off for not paying the dues. और पढ़ें
12:58 AM, 22-Oct-2026

Pilibhit News: धान खरीद के लिए 12 और केंद्र मंजूर, संख्या बढ़कर 160 हुई

पीलीभीत। जिले में धान खरीद शुरू होने के करीब दस दिन बाद 12 और क्रय केंद्रों को मंजूरी दी गई है। और पढ़ें
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