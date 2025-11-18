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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 22 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 22-Oct-2026
Fatehpur News: अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने समेत छह मांगों को लेकर प्रदर्शनअधिवक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी छह मांगों को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने बुधवार को कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026
Saharanpur News: जामा मस्जिद से फव्वारा चौक तक अतिक्रमण की अतिक्रमणEncroachments from Jama Masjid to Favvara Chowk और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Oct-2026
Kanpur News: झांसी-लखनऊ रेल रूट की कई ट्रेनें दिसंबर से रहेंगी रद्दसर्दी के मौसम में छाए रहने वाले घने कोहरे को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने झांसी-लखनऊ रेल रूट की कई ट्रेनों के संचालन में आंशिक फेरबदल किया है। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026
Kaushambi News: कुप्पी युद्ध में राम दल ने रावण सेना को किया पराजितIn the 'Kuppi' battle, Rama's side defeated Ravana's army. और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026
Kanpur News: दशहरा पर सजीव झांकियां रही आकर्षण का केंद्रजनपद में विजयादशमी पर मंगलवार को रामलीला में सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026
Etah News: छात्रा नंदनी गुप्ता ने एक दिन संभाली प्रभागीय निदेशक की जिम्मेदारीछात्रा नंदनी गुप्ता ने एक दिन संभाली प्रभागीय निदेशक की जिम्मेदारी और पढ़ें
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12:58 AM, 22-Oct-2026
Kanpur News: घर में फंदे से लटका मिला फैक्टरी कर्मी का शवथानाक्षेत्र के बलेथा गांव में एक फैक्टरी कर्मी का शव बुधवार की सुबह 6 बजे के करीब घर के अंदर कमरे में फंदे पर लटका मिला। और पढ़ें
12:58 AM, 22-Oct-2026
Etah News: बाईपास से गुजर रहीं बसें, चार किमी पहले उतारे जा रहे यात्रीबाईपास से गुजर रहीं बसें, चार किमी पहले उतारे जा रहे यात्री और पढ़ें
12:58 AM, 22-Oct-2026
Bijnor News: बकाया भुगतान नहीं करने पर बिलाई मिल के तीन क्रय केंद्र काटेThree purchase centers of Bilai Mill were cut off for not paying the dues. और पढ़ें
12:58 AM, 22-Oct-2026