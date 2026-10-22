Siddharthnagar News: कपिया-कोड़रा मार्ग जर्जर उखड़ गई डामर से बनी सड़क

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इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग की है।यह मार्ग कपिया, कपिया ग्रांट, बड़गो, भड़ेहर, भड़ेहर खालसा, पिपरा भड़ेहर, कपिया बुकनिहा और बसौनी समेत कई गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार, करीब छह वर्ष पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत कपिया से कोड़रा तक सड़क का निर्माण कराया गया था। इसके बाद से मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क की हालत लगातार खराब होती गई।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर गिट्टियां बिखरी होने और डामर उखड़ने से दोपहिया वाहन चालकों को अधिक परेशानी होती है। मार्ग की बदहाली के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से सड़क की स्थिति का संज्ञान लेकर जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।क्षेत्र के मुनीराम प्रधान, मनीष, संतोष सिंह, निसार खान, अब्दुल मजीद, राजेंद्र प्रधान, राजेश नेता, संतलाल, चंद्रबली और दीपक मणि समेत अन्य ग्रामीणों ने भी सड़क की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग की है।