Siddharthnagar News: बुद्ध की क्रीड़ास्थली में बढ़ने लगी पर्यटकों की आमद

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पर्यटकों की बढ़ती आमद से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। कपिलवस्तु का बौद्ध धर्म के इतिहास में विशेष महत्व है। यह प्राचीन शाक्य गणराज्य की राजधानी थी, जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अपना शुरुआती समय बिताया था। इसी ऐतिहासिक संबंध के कारण यह स्थान बौद्ध अनुयायियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां पहुंचने वाले पर्यटक प्राचीन स्तूपों और पुरातात्विक अवशेषों का भ्रमण कर क्षेत्र के अतीत को समझने का प्रयास करते हैं।पर्यटन की संभावनाओं के बीच सुविधाओं के विस्तार की जरूरत अहम है। पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए सफाई, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपयोगी होंगी। पर्याप्त मार्गदर्शन, सूचना बोर्ड और प्रशिक्षित गाइड भी विरासत को समझने में सहायक होंगे। स्थलों के संरक्षण और व्यवस्थित रख-रखाव पर भी ध्यान देना जरूरी है।बौद्ध पर्यटन सर्किट से होगा जुड़ाव : बौद्ध पर्यटन सर्किट के तहत कपिलवस्तु की पहचान को देश के अन्य प्रमुख बौद्ध स्थलों से जोड़ा जाना चाहिए। इससे पर्यटकों को व्यापक पर्यटन अनुभव मिल सकेगा।