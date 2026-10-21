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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 21 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 21 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:59 AM, 21-Oct-2026

Pilibhit News: नदी में डूबकर युवक लापता

ग्राम बंजरिया में युवक सोमवार दोपहर नदी पार करते समय गहरे पानी में चला गया। और पढ़ें
01:59 AM, 21-Oct-2026

Moradabad News: करसरा के मजदूर की हिमाचल में सड़क हादसे में मौत

करसरा के मजदूर की हिमाचल में सड़क हादसे में मौत और पढ़ें
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01:58 AM, 21-Oct-2026

Moradabad News: पॉवर लिफ्टर कैफ ने कजाकिस्तान में जीते पांच गोल्ड मेडल

पॉवर लिफ्टर कैफ ने कजाकिस्तान में जीते पांच गोल्ड मेडल और पढ़ें
01:58 AM, 21-Oct-2026

Moradabad News: पुआल उठा रहे युवक को सांप ने काटा, जिला अस्पताल रेफर

पुआल उठा रहे युवक को सांप ने काटा, जिला अस्पताल रेफर और पढ़ें
01:57 AM, 21-Oct-2026

Moradabad News: शालिम को मंडलाध्यक्ष और जुनैद प्रदेश महासचिव बने

शालिम को मंडलाध्यक्ष और जुनैद प्रदेश महासचिव बने और पढ़ें
01:57 AM, 21-Oct-2026

विजय दशमी भारतीय संस्कृति का प्रतीक : भूपेंद्र

विजय दशमी भारतीय संस्कृति का प्रतीक : भूपेंद्र और पढ़ें
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01:51 AM, 21-Oct-2026

Aligarh News: 11वें दिन भी जारी रहा किसानों का धरना

किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन का ब्लॉक परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 11वें दिन भी जारी रहा। और पढ़ें
01:49 AM, 21-Oct-2026

Aligarh News: छर्रा और गभाना में निकाला पथ संचलन

छर्रा/ गभाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयादशमी उत्सव पर मंगलवार को सरस्वती विद्या मंदिर में शस्त्र पूजन किया गया। और पढ़ें
01:47 AM, 21-Oct-2026

Hathras News: 40 साल से रावण के पुतले बना रहे रेशमपाल

होली वाला मोहल्ला निवासी 60 वर्षीय रेशमपाल करीब 40 वर्षों से रावण के पुतले बना रहे हैं। उन्होंने यह हुनर अपने पिता मवासीराम से सीखा। और पढ़ें
01:47 AM, 21-Oct-2026

Aligarh News: किशोर से एटीएम कार्ड व पासवर्ड लेकर निकाले 37 हजार रुपये

कस्बे के बाजार में मंगलवार को एटीएम से रुपये निकालने आए किशोर से एटीएम कार्ड लेकर अज्ञात युवक खाते से 37,630 रुपये निकालकर चंपत हो गया। और पढ़ें
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