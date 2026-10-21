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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:59 AM, 21-Oct-2026
Pilibhit News: नदी में डूबकर युवक लापताग्राम बंजरिया में युवक सोमवार दोपहर नदी पार करते समय गहरे पानी में चला गया। और पढ़ें
01:59 AM, 21-Oct-2026
Moradabad News: करसरा के मजदूर की हिमाचल में सड़क हादसे में मौतकरसरा के मजदूर की हिमाचल में सड़क हादसे में मौत और पढ़ें
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01:58 AM, 21-Oct-2026
Moradabad News: पॉवर लिफ्टर कैफ ने कजाकिस्तान में जीते पांच गोल्ड मेडलपॉवर लिफ्टर कैफ ने कजाकिस्तान में जीते पांच गोल्ड मेडल और पढ़ें
01:58 AM, 21-Oct-2026
Moradabad News: पुआल उठा रहे युवक को सांप ने काटा, जिला अस्पताल रेफरपुआल उठा रहे युवक को सांप ने काटा, जिला अस्पताल रेफर और पढ़ें
01:57 AM, 21-Oct-2026
Moradabad News: शालिम को मंडलाध्यक्ष और जुनैद प्रदेश महासचिव बनेशालिम को मंडलाध्यक्ष और जुनैद प्रदेश महासचिव बने और पढ़ें
01:57 AM, 21-Oct-2026
विजय दशमी भारतीय संस्कृति का प्रतीक : भूपेंद्रविजय दशमी भारतीय संस्कृति का प्रतीक : भूपेंद्र और पढ़ें
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Aligarh News: 11वें दिन भी जारी रहा किसानों का धरनाकिसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन का ब्लॉक परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 11वें दिन भी जारी रहा। और पढ़ें
01:49 AM, 21-Oct-2026
Aligarh News: छर्रा और गभाना में निकाला पथ संचलनछर्रा/ गभाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयादशमी उत्सव पर मंगलवार को सरस्वती विद्या मंदिर में शस्त्र पूजन किया गया। और पढ़ें
01:47 AM, 21-Oct-2026
Hathras News: 40 साल से रावण के पुतले बना रहे रेशमपालहोली वाला मोहल्ला निवासी 60 वर्षीय रेशमपाल करीब 40 वर्षों से रावण के पुतले बना रहे हैं। उन्होंने यह हुनर अपने पिता मवासीराम से सीखा। और पढ़ें
01:47 AM, 21-Oct-2026