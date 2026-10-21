Mainpuri News: वेतन बढ़ाने और स्थायी दर्जे की मांग, आशा बहुओं ने सीएमओ दफ्तर पर दिया धरना

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आशा बहुओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने अपना मासिक वेतन 20 हजार से 26 हजार रुपये करने की अपील की। उनका कहना था कि वर्तमान में मिलने वाले 2 हजार रुपये से परिवार का भरण-पोषण मुश्किल है। प्रदर्शन के दौरान आशा बहुओं ने नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा और सम्मानजनक वेतन नहीं मिल पा रहा है। आशा यूनियन की जिला अध्यक्ष रेखा यादव के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर ममता, शैलजा, रानी, उमा आदि आशा बहुएं मौजूद रहीं। अन्य प्रमुख मांगेंआशा बहुओं ने अस्पतालों में प्रसूताओं के लिए उचित बैठने की व्यवस्था करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने फील्ड में सर्वे कार्य को सुगम बनाने के लिए 5जी मोबाइल फोन और स्कूटी उपलब्ध कराने की भी सरकार से मांग उठाई है।आशा और संगिनियों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। जिला स्तर की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। - डॉ. आरसी गुप्ता, सीएमओ