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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 19 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 19 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 19 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 19 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:59 AM, 19-Oct-2026

Sant Kabir Nagar News: सड़क की सफाई के निर्देश निरीक्षण कर लिया जायजा

मूर्ति विसर्जन को लेकर नगर पंचायत बेलहर कला में साफ-सफाई की और पढ़ें
12:59 AM, 19-Oct-2026

Bareilly News: बेटी-दामाद के झगड़े में बीच-बचाव करने गए ससुर की मौत

बहेड़ी। मोहल्ला शेरनगर में बेटी-दामाद के बीच के झगड़े में बीच-बचाव करने आए ससुर की धक्का लगने से गिरकर मौत हो गई। और पढ़ें
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12:59 AM, 19-Oct-2026

Sitapur News: नदी किनारे मगरमच्छ से दहशत

नदी किनारे मगरमच्छ से दहशत और पढ़ें
12:59 AM, 19-Oct-2026

Azamgarh News: पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा के दिए निर्देश

Instructions given by security और पढ़ें
12:58 AM, 19-Oct-2026

Ballia News: चौपाल लगाकर बांटे पर्चे, गुड टच-बैड टच की दी जानकारी

Held a community gathering to distribute leaflets and provide information on 'good touch' and 'bad touch'. और पढ़ें
12:58 AM, 19-Oct-2026

Sant Kabir Nagar News: मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना के लिए निकाली शोभायात्रा

ब्लॉक पौली के तिलकूपुर गांव में मां दुर्गा के नवनिर्मित मं और पढ़ें
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12:58 AM, 19-Oct-2026

Unnao News: शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग

शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग और पढ़ें
12:58 AM, 19-Oct-2026

Muzaffarnagar News: ई-रिक्शा से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दो घायल

Bike collides with e-rickshaw; one youth killed, two injured और पढ़ें
12:58 AM, 19-Oct-2026

Sitapur News: आज के कार्यक्रम

आज के कार्यक्रम और पढ़ें
12:57 AM, 19-Oct-2026

प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल, पुलिस सुरक्षा में हुई थी अतीक की हत्या : चंद्रशेखर

आजाद समाज पार्टी (आसपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना (बिजनौर) के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। और पढ़ें
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