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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 05-Oct-2026
Mirzapur News: जंगल रहेंगे तो ही दुर्लभ वन्यजीव बचेंगेRare wildlife will survive only if forests remain. और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026
Jhansi News: अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़नमऊरानीपुर। रानीपुर के मोहल्ला सिरधरपुरा निवासी रुचि पचौरी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये ससुरालियों पर दहेज की खातिर उत्पीड़न का आरोप लगाया। और पढ़ें
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01:59 AM, 05-Oct-2026
Chandauli News: संविधान बचाओ-लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ जनसंपर्कPublic relations with the slogan Save the Constitution-Save Democracy और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026
Lalitpur News: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट दिख रहाजलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट दिख रहा और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026
Basti News: स्ट्रेचर के लिए बनेगा अलग पाथवे, खर्च होंगे 12 लाखजिला अस्पताल परिसर में मरीजों को स्ट्रेचर से लाने-ले जाने की समस्या जल्द दूर होगी। और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026
एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटें कार्यकर्ता : चंद्रशेखरParty workers should gear up for the MLC elections: Chandrashekhar और पढ़ें
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01:59 AM, 05-Oct-2026
Mirzapur News: खेत पर कब्जे का विरोध करने पर पट्टीदारों ने लाठी-डंडे से पीटा, दंपती समेत तीन घायलThree people, including a couple, were injured after being beaten with sticks and clubs by relatives for opposing the encroachment of their farmland. और पढ़ें
01:58 AM, 05-Oct-2026
Amroha News: झोलाछापों को उम्रकैद के बाद पीड़ित नेम सिंह को मिल रही धमकी, बोले- अब बेटे को खतरागलत ऑपरेशन के दौरान पत्नी रूबी की मौत और नवजात बेटे को मृत समझकर छोड़ देने के मामले में दो झोलाछापों को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद गुरैठा निवासी नेम सिंह को अब धमकियां मिलने लगी हैं। और पढ़ें
01:58 AM, 05-Oct-2026
Jhansi News: लाखों की चोरी का आरोपी गिरफ्तारमऊरानीपुर। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बुढ़िया बम्हौरी में लाखों रुपये की चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने नामजद आरोपी रोहित पटेल उर्फ लल्ला को गिरफ्तार कर 15,200 रुपये नकद बरामद किए हैं। और पढ़ें
01:58 AM, 05-Oct-2026