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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 21 August 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 21 August 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: नग्न फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर परीक्षित ने की थी आत्महत्या

गांव किवाना निवासी निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट परीक्षित ने नग्न फोटो वायरल करने की धमकी मिलने के बाद आत्महत्या की थी। और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026

Bareilly News: 53 मिनट के अंतराल में हुईं दो मुठभेड़, चोरी के चार आरोपी घायल

53 मिनट के अंतराल में हुईं दो मुठभेड़, चोरी के चार आरोपी घायल और पढ़ें
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12:59 AM, 21-Aug-2026

Bhadohi News: मोक्षधाम तक पहुंचने में विकास की अग्निपरीक्षा, कीचड़ में फंसी व्यवस्था

The 'trial by fire' of development to reach the cremation ground; the system mired in mud और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026

Bareilly News: स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दरारों से झांक रहा स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दरारों से झांक रहा स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026

Bareilly News: घुटनों तक भरे पानी में उतराए दावे

घुटनों तक भरे पानी में उतराए दावे और पढ़ें
12:58 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: कक्षा 12 में पास कराने के नाम पर चार हजार रुपये ठगे

कक्षा 12 में अंग्रेजी के बैक पेपर में पास कराने के नाम पर ठग ने शिक्षक बनकर छात्र से चार हजार रुपये ऑनलाइन ठग लिए। और पढ़ें
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12:58 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: ट्रक में लगी आग, चालक की जलकर मौत

मेरठ-करनाल हाईवे पर बिडौली में गुरुद्वारे के सामने बुधवार देर रात चावल से लदा ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी लेन में पलट गया और उसमें आग लग गई। और पढ़ें
12:58 AM, 21-Aug-2026

गुरु की कृपा से ही मिलता है सच्चा ज्ञान : नारद

True knowledge is attained only through the Guru's grace: Narad और पढ़ें
12:58 AM, 21-Aug-2026

Bijnor News: लेखपाल के साथ मारपीट में ग्राम प्रधान समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

FIR registered against four people, including the village head, for assaulting a *Lekhpal*. और पढ़ें
12:57 AM, 21-Aug-2026

Azamgarh News: लापरवाही पर एक्सईएन के खिलाफ शासन को पत्र भेजने के निर्देश

लापरवाही पर एक्सईएन के खिलाफ शासन को पत्र भेजने के निर्देश और पढ़ें
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