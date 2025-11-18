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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 21-Aug-2026
Shamli News: नग्न फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर परीक्षित ने की थी आत्महत्यागांव किवाना निवासी निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट परीक्षित ने नग्न फोटो वायरल करने की धमकी मिलने के बाद आत्महत्या की थी। और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026
Bareilly News: 53 मिनट के अंतराल में हुईं दो मुठभेड़, चोरी के चार आरोपी घायल53 मिनट के अंतराल में हुईं दो मुठभेड़, चोरी के चार आरोपी घायल और पढ़ें
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12:59 AM, 21-Aug-2026
Bhadohi News: मोक्षधाम तक पहुंचने में विकास की अग्निपरीक्षा, कीचड़ में फंसी व्यवस्थाThe 'trial by fire' of development to reach the cremation ground; the system mired in mud और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026
Bareilly News: स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दरारों से झांक रहा स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचारस्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दरारों से झांक रहा स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार और पढ़ें
12:59 AM, 21-Aug-2026
Bareilly News: घुटनों तक भरे पानी में उतराए दावेघुटनों तक भरे पानी में उतराए दावे और पढ़ें
12:58 AM, 21-Aug-2026
Shamli News: कक्षा 12 में पास कराने के नाम पर चार हजार रुपये ठगेकक्षा 12 में अंग्रेजी के बैक पेपर में पास कराने के नाम पर ठग ने शिक्षक बनकर छात्र से चार हजार रुपये ऑनलाइन ठग लिए। और पढ़ें
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12:58 AM, 21-Aug-2026
Shamli News: ट्रक में लगी आग, चालक की जलकर मौतमेरठ-करनाल हाईवे पर बिडौली में गुरुद्वारे के सामने बुधवार देर रात चावल से लदा ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी लेन में पलट गया और उसमें आग लग गई। और पढ़ें
12:58 AM, 21-Aug-2026
गुरु की कृपा से ही मिलता है सच्चा ज्ञान : नारदTrue knowledge is attained only through the Guru's grace: Narad और पढ़ें
12:58 AM, 21-Aug-2026
Bijnor News: लेखपाल के साथ मारपीट में ग्राम प्रधान समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्जFIR registered against four people, including the village head, for assaulting a *Lekhpal*. और पढ़ें
12:57 AM, 21-Aug-2026