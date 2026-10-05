Meerut News: ट्रक की टक्कर से व्यापारी नेता के बेटे की मौत, दो घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- सरूरपुर से बाइक पर लौट रहे थे सरधनासंवाद न्यूज एजेंसीसरधना। सरधना-बिनौली मार्ग पर चांदना पुलिया के पास सोमवार रात करीब 9:00 बजे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार व्यापारी नेता के 35 वर्षीय बेटे आदित्य पूनिया उर्फ बंटी की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार उसके साथी समेत दो लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।सरधना की मास्टर कॉलोनी निवासी एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष व पूर्व सभासद वीरेंद्र चौधरी का छोटा बेटा आदित्य पूनिया उर्फ बंटी सोमवार रात करीब 9:00 बजे अपने एक साथी के साथ बाइक से सरूरपुर की ओर से सरधना लौट रहा था। इसी दौरान चांदना गांव के सामने पुलिया के पास उनकी बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। घायलों को तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों के अनुसार, गंभीर रूप से घायल आदित्य को द्रोण अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल साथी व एक अन्य का उपचार चल रहा है। इनमें एक की हालत नाजुक बताई गई है।पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी जुटाई और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी सोनिका पति की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई। आदित्य की मौत की खबर मिलते ही व्यापारिक संगठनों, परिचितों और क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि चांदना पुलिया के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार कराया जा रहा है। हादसे में शामिल वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।