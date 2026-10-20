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पहले छोटे ड्रोन भेजे जा रहे थे और अब बड़े ड्रोन अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर पंजाब के गांवों में 10 से 20 किलोमीटर तक अंदर आकर हेरोइन और हथियारों की खेप गिरा रहे हैं। खेप पहुंचाने के बाद इनके सुरक्षित पाकिस्तान लौटने की बात भी सामने आ रही है। विज्ञापन



पिछले 15 दिनों में फिरोजपुर क्षेत्र के तीन गांवों में बड़े ड्रोनों के जरिए पहुंचाई गई हेरोइन की तीन बड़ी खेप बरामद होने से सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। विज्ञापन विज्ञापन

पहले छोटे ड्रोन भेजे जा रहे थे और अब बड़े ड्रोन अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर पंजाब के गांवों में 10 से 20 किलोमीटर तक अंदर आकर हेरोइन और हथियारों की खेप गिरा रहे हैं। खेप पहुंचाने के बाद इनके सुरक्षित पाकिस्तान लौटने की बात भी सामने आ रही है।पिछले 15 दिनों में फिरोजपुर क्षेत्र के तीन गांवों में बड़े ड्रोनों के जरिए पहुंचाई गई हेरोइन की तीन बड़ी खेप बरामद होने से सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़े ड्रोन नई चुनौती बनकर उभरे हैं। पाकिस्तान के कसूर और सुलेमान क्षेत्र से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। इन्हीं केंद्रों से तय होता है कहां हेराइन और कहां हथियार गिराए जाने हैं।

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हालिया मामलों में गांव पधरी में 20 किलो से अधिक, अलीके में करीब 10 किलो और आरिफके क्षेत्र में 10 किलो से अधिक हेरोइन मिलने की जानकारी सामने आई है। इन घटनाओं ने संकेत दिया है कि सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए अब अधिक क्षमता वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं।





पहले छोटे ड्रोन सीमा के आसपास ही खेप गिराने तक सीमित रहते थे और उनके पकड़े जाने का खतरा भी अधिक था। बड़े ड्रोन भारतीय क्षेत्र में दूर तक जाकर खेप पहुंचाने में सक्षम हैं।

सरकंडों के घने जंगल तस्करों को देते हैं आड़

खुफिया सूत्रों के मुताबिक, फिरोजपुर के सामने पाकिस्तान का कसूर जिला और फाजिल्का की ओर सुलेमान क्षेत्र सीमा के नजदीक स्थित हैं। भारतीय क्षेत्र में सीमा के पास खेती होती है, जबकि पाकिस्तान की तरफ सरकंडों के घने जंगल तस्करों को छिपने की आड़ देते हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तानी तस्कर इन जंगलों की आड़ में बड़े ड्रोन उड़ाते हैं और भारतीय तस्करों की ओर से उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर खेप गिराते हैं।





ड्रोन के जरिए खेप गांवों और खेतों तक पहुंचने से तस्करों को सीमा के नजदीक ही माल लेने की मजबूरी नहीं रहती। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए ड्रोन की उड़ान का पता लगाने के साथ खेप लेने वाले स्थानीय नेटवर्क तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

अमृतसर क्षेत्र में भी हथियारों की तस्करी की आशंका

अमृतसर क्षेत्र में भी सीमा पार से ड्रोन के जरिए विदेशी पिस्तौलें, हैंड ग्रेनेड, एके-47, हेरोइन और आरडीएक्स भेजे जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। नशीले पदार्थों के साथ हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी की आशंका इस खतरे को और गंभीर बनाती है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब ड्रोन की घुसपैठ रोकने के साथ-साथ भारतीय क्षेत्र में सक्रिय उन नेटवर्कों की पहचान करने की चुनौती है, जो खेप प्राप्त कर आगे पहुंचाते हैं।