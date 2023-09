पढ़ें 4 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:00 AM, 04-Sep-2023 बीएएलएलबी और एलएलबी की परीक्षाएं: प्राचार्य दे सकेंगे 30 मिनट अतिरिक्त समय, 80 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बीएएलएलबी और एलएलबी की परीक्षाएं ओएमआर शीट पर कराई जा रही हैं। परीक्षा की अवधि दो घंटे है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन्हीं 80 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 02 सितंबर को पहले दिन की परीक्षा में बड़ी संख्या में प्रश्नों को हल करने के लिए समय कम होने की समस्या रखी। और पढ़ें

12:59 AM, 04-Sep-2023 Haryana: पिता के सामने ही युवक के साथ चली गई बेटी, पैसे देने आया था पिता, एक माह पहले ही हुई है 18 साल की पिता बेटी को पढ़ाई के लिए पैसे देने आया था। एक माह पहले ही बेटी 18 साल की हुई है। सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज दर्ज किया गया है। और पढ़ें

12:54 AM, 04-Sep-2023 Hathras News: कृष्णा क्रिकेट अकादमी व टाइगर क्रिकेट अकादमी ने जीते मैच डीआरबी कॉलेज मैदान में रविवार को आरजीएस सीजन-6 के दो लीग मैच व आरजीएस टी-10 का सीजन-3 का एक मैच खेला गया। आरजीएस सीजन-6 के पहले मुकाबले में राजपूत राइडर को कृष्णा क्रिकेट अकादमी ने हरा दिया। और पढ़ें

विज्ञापन

12:53 AM, 04-Sep-2023 Baghpat News: राजस्थान में विस्तार करेगा रालोद, हरियाणा पर भी नजर RLD will expand in Rajasthan, also keeping an eye on Haryana RLD will expand in Rajasthan, also keeping an eye on Haryana और पढ़ें

12:53 AM, 04-Sep-2023 Bhadohi News: सेहत के लिए साइकिल लेकर निकले युवा Youth went out with bicycles for health Youth went out with bicycles for health और पढ़ें

12:53 AM, 04-Sep-2023 Siddharthnagar News: प्राणघातक हमले के आरोपियों की मिली अग्रिम जमानत जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने प्राणघातक प्रहार करने, मारपीट एवं जानमाल की धमकी के चार आरोपियों की सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने प्राणघातक प्रहार करने, मारपीट एवं जानमाल की धमकी के चार आरोपियों की सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। और पढ़ें

विज्ञापन

12:53 AM, 04-Sep-2023 Muzaffarnagar News: मीरापुर - शव दफनाने को लेकर विवाद, पुलिस ने संभाला मामला कस्बे के डिगडेरा मार्ग पर घुमंतू जाति के लोगों ने एक किसान के खेत में किशोर के शव को दफनाने की कोशिश की तो मौके पर पहुंचे किसान ने विरोध जताया। कस्बे के डिगडेरा मार्ग पर घुमंतू जाति के लोगों ने एक किसान के खेत में किशोर के शव को दफनाने की कोशिश की तो मौके पर पहुंचे किसान ने विरोध जताया। और पढ़ें

12:53 AM, 04-Sep-2023 Ghaziabad News: 16 किमी रूट की सुंदरता से 40 देशों में बनेगी भारत की छवि साहिबाबाद। जनपद में जी 20 के 16 किलोमीटर लंबे रूट पर अमूर्त संस्कृति से विदेशी मेहमान रूबरू होंगे। इससे 40 देशों में भारत की छवि बनेगी। साहिबाबाद। जनपद में जी 20 के 16 किलोमीटर लंबे रूट पर अमूर्त संस्कृति से विदेशी मेहमान रूबरू होंगे। इससे 40 देशों में भारत की छवि बनेगी। और पढ़ें

12:53 AM, 04-Sep-2023 Bhadohi News: अनियंत्रित कार की चपेट में आकर दो की मौत, एक गंभीर Two killed, one serious after being hit by uncontrolled car Two killed, one serious after being hit by uncontrolled car और पढ़ें

12:52 AM, 04-Sep-2023 Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - पिटाई से हालत बिगड़ने का वीडियो वायरल, पुलिस ने छात्र को बताया बीमार ककरौली के एक स्कूल में छात्र की पिटाई से हालत बिगड़ने का आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ककरौली के एक स्कूल में छात्र की पिटाई से हालत बिगड़ने का आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। और पढ़ें

12:52 AM, 04-Sep-2023 Maharajganj News: शिक्षकों ने छात्रों को पुस्तक चयन संबंधी कई सुझाव दिए शिक्षकों ने छात्रों को पुस्तक चयन संबंधी कई सुझाव दिए और पढ़ें