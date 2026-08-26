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Hindi News ›   India News ›   Northeast Development Demand to accelerate rail projects in Sikkim MP Indrahang Subba raises issue

पूर्वोत्तर का विकास: सिक्किम की रेल परियोजनाओं में तेजी लाने की मांग, सांसद इंद्रहांग सुब्बा ने उठाया मुद्दा

Wed, 26 Aug 2026 10:18 AM IST
एन अर्जुन अमर उजाला ब्यूरो, गुवाहाटी।
अमर उजाला ब्यूरो, गुवाहाटी। Published by: एन अर्जुन Updated Wed, 26 Aug 2026 10:18 AM IST
सार

  • पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की परामर्शदात्री समिति की बैठक में सांसद ने सेवक-रंगपो रेल परियोजना जल्द पूरी करने पर दिया जोर।
  • मेल्ली-डेंतम रेल लाइन के अंतिम स्थान सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भी तेजी की मांग।

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Northeast Development Demand to accelerate rail projects in Sikkim MP Indrahang Subba raises issue
पूर्वोत्तर में रेलवे के विकास पर जोर - फोटो : अमर उजाला प्रिंट- ग्राफिक्स

विस्तार
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सिक्किम के लोकसभा सांसद डॉ. इंद्रहांग सुब्बा ने मंगलवार को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में सिक्किम से जुड़ी लंबित रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से सेवक-रंगपो रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की।

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सांसद ने कहा कि सेवक-रंगपो रेल परियोजना सिक्किम को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परियोजना के समय पर पूरा होने से राज्य की संपर्क व्यवस्था मजबूत होने के साथ पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिक्किम की भौगोलिक और सामरिक महत्ता को देखते हुए रेल संपर्क का विस्तार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
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बैठक में सुब्बा ने प्रस्तावित मेल्ली-डेंतम रेल लाइन के अंतिम स्थान सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने की मांग की। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से आग्रह किया कि दोनों प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाए, ताकि परियोजना को आगे बढ़ाने में अनावश्यक विलंब न हो।
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बेहतर रेल संपर्क से विकास को मिलेगी गति
सांसद ने कहा कि सिक्किम में रेल संपर्क का विस्तार केवल परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास और लोगों की आवाजाही के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने रेलवे से इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का आग्रह किया।


सुब्बा ने कहा कि वह सिक्किम की रेल संपर्क परियोजनाओं को लेकर रेल मंत्रालय और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने और सिक्किम को बेहतर रेल संपर्क से जोड़ने के लिए वह आगे भी लगातार प्रयास करते रहेंगे।

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