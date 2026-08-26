फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Uproar over paper leak allegations in MPSC exam Commission cancels Drug Inspector recruitment demands FIR

परीक्षा से दो दिन पहले पहुंचा पेपर: एमपीएससी ने रद्द की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती, एफआईआर पर घिरी महाराष्ट्र सरकार

Wed, 26 Aug 2026 10:25 AM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, मुंबई
एएनआई, मुंबई Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 26 Aug 2026 10:25 AM IST
सार

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-बी के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है। यह निर्णय 22 मार्च को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर लिया गया है।  

विज्ञापन
Uproar over paper leak allegations in MPSC exam Commission cancels Drug Inspector recruitment demands FIR
अमर उजाला ग्राफिक्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B पद की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। यह फैसला 22 मार्च की स्क्रीनिंग परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर लिया गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा से दो दिन पहले ही कुछ अभ्यर्थियों के पास प्रश्नपत्र या उसके सवाल पहुंच गए थे। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने सरकार से एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए पूछा है कि अगर शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आई है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आखिर किसे बचाया जा रहा है। आयोग को कुछ अभ्यर्थियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से ईमेल के जरिए परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं।

विज्ञापन


परीक्षा से दो दिन पहले ही पेपर मिलने का दावा
शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि 22 मार्च को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा शुरू होने से पहले ही, 20 मार्च को कुछ अभ्यर्थियों के पास प्रश्नपत्र या उसके सवाल पहुंच गए थे। आरोप है कि इसके बाद प्रश्नपत्र या सवालों को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी प्रसारित किया गया।
विज्ञापन


शिकायतों के बाद MPSC ने शुरू की जांच
शिकायतें मिलने के बाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने मामले की प्रारंभिक जांच कराई। जांच के दौरान परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B पद की भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करने का फैसला लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


संदीप देशपांडे ने FIR दर्ज करने पर उठाए सवाल
मुंबई में MNS नेता संदीप देशपांडे ने MPSC की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक महीने से पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीरता की बात कर रहे हैं और संसद में ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के लिए नया कानून भी पारित किया गया है। देशपांडे ने कहा कि असल में, पीएम मोदी पिछले एक महीने से कह रहे हैं कि वे पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने संसद में एक नया नियम भी पास किया है, जिसके तहत ऐसे मामलों से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा।

‘पेपर लीक हुआ तो FIR क्यों नहीं?’
MNS नेता ने महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर पुलिस जांच में भी पेपर लीक होने की बात सामने आई है और किसी व्यक्ति के पास परीक्षा से दो दिन पहले ही प्रश्नपत्र पहुंच गया था, तो FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया, 'अब, जब महाराष्ट्र में MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और पुलिस जांच में भी यह माना गया है कि पेपर लीक हुआ था जिसमें कथित तौर पर किसी को परीक्षा से दो दिन पहले ही प्रश्नपत्र मिल गया था—तो मेरा सवाल यह है कि जब आपने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ था और परीक्षा से पहले पेपर किसी के पास था, तो FIR क्यों दर्ज नहीं की गई?'

‘सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है?’
संदीप देशपांडे ने सरकार से पूछा कि अगर शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ चुकी है, तो अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। उन्होंने आरोपों की गंभीरता से जांच कराने की मांग करते हुए कहा, 'सरकार FIR क्यों दर्ज नहीं कर रही है? जब शुरुआती जांच में यह बात साबित हो गई है, तो आप FIR क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं? आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं?'

सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर भी उठाया सवाल
देशपांडे ने पेपर लीक मामले में सरकारी एजेंसियों की संभावित भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या इन पेपर लीक मामलों में सरकारी एजेंसियों की कोई मिलीभगत है? इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।


ये भी पढ़ें: असदुद्दीन ओवैसी: स्कूल में हिजाब पहनने की नहीं मिली इजाजत; भड़के एआईएमआईएम सांसद, आदेश को बताया इस्लाम पर

भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से अभ्यर्थियों पर असर
MPSC के इस फैसले से ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी। परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब आगे की प्रक्रिया और परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed