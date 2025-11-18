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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 26 August 2026

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पढ़ें 26 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 26 Aug 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 26 August 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 26-Aug-2026

Jind News: राम भगत शास्त्री प्रधान, रघुवीर सचिव और साधुराम शर्मा बने कोषाध्यक्ष

Ram Bhagat Shastri became the head, Raghuveer became the secretary and Sadhuram Sharma became the treasurer.
चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए दो-दो नामांकन प्राप्त हुए थे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक पद से एक-एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। और पढ़ें
12:29 AM, 26-Aug-2026

Amethi News: समस्याओं का समाधान कराया जाए

Steps should be taken to resolve the problems.
farmer in amethi और पढ़ें
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12:29 AM, 26-Aug-2026

अमर उजाला जीवांजलि: जया किशोरी ने बताया बेहतर इंसान बनने का मंत्र, कहा- संस्कार, संयम और संवेदनशीलता रखें

Amar Ujala Jeevanjali Program Held In Dehradun shares mantra for becoming better person
जया किशोरी ने कहा कि हमने अपने काम को ही अपनी दुनिया बना लिया है। युवाओं को लगता है कि अच्छे नंबर नहीं आए तो जिंदगी खत्म हो गई। जबकि नंबर पढ़कर आते हैं, किसी भी तरह के जाेड़ तोड़ से नहीं आते। और पढ़ें
12:29 AM, 26-Aug-2026

रक्षाबंधन: बढ़ी सुविधाएं, पर्व का आनंद का हुआ दोगुना

बदलते समय के साथ रक्षाबंधन पर्व के लिए सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। पहले दूर-द और पढ़ें
12:29 AM, 26-Aug-2026

Pilibhit News: न्यूरिया में शातिर मुठभेड़ में गिरफ्तार, तीन चोरियों का हुआ खुलासा

Arrested following a daring encounter in Nuria; three theft cases solved.
पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में लगी गोली, उसका साथी भाग निकला, चोरी के आभूषण, बाइक और तमंचा बरामद और पढ़ें
12:29 AM, 26-Aug-2026

Una News: अब जिला स्तर पर होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए आंकड़ों का संग्रहण

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय में देखने को मिला है। और पढ़ें
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12:29 AM, 26-Aug-2026

Yamuna Nagar News: झाड़ियों में मिला युवक का शव, कार के टूटे पुर्जे मिले

एनएच-344 पर मंडौली गांव के पास सोमवार सुबह झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिला। मौके से सफेद रंग की कार के टूटे हुए पुर्जे भी बरामद हुए हैं। और पढ़ें
12:29 AM, 26-Aug-2026

Chandigarh News: लाखा ग्रेनाइट और वियतनाम के प्रीमियम मार्बल से संवर रहा गोगामाड़ी श्री हनुमान मंदिर

लाखा ग्रेनाइट और वियतनाम के प्रीमियम मार्बल से संवर रहा गोगामाड़ी श्री हनुमान मंदिर और पढ़ें
12:29 AM, 26-Aug-2026

Pilibhit News: जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता में जीजीआईसी और चिरौंजी लाल बने विजेता

GGIC and Chironji Lal emerge as winners in the district-level hockey tournament.
शहर के गांधी स्टेडियम में हुआ आयोजन, खिलाड़ियों ने किया उम्दा प्रदर्शन और पढ़ें
12:28 AM, 26-Aug-2026

Jind News: रक्षाबंधन पर सजा बाजार, राखियों में दिख रहा भाई-बहन का प्यार

यही वजह है कि बाजार में सस्ती से लेकर महंगी राखियों की पूरी रेंज होने के बावजूद अधिकांश लोग अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार राखी खरीद रहे हैं। सड़कों के किनारे लगे छोटे-छोटे राखी स्टॉलों पर भी खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है। और पढ़ें
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