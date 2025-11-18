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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 22 Nov 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 22-Nov-2026
Jhajjar-Bahadurgarh News: युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेलों से जुड़ने के लिए किया प्रेरितEncouraged the youth to stay away from substance abuse and engage in education and sports. और पढ़ें
01:29 AM, 22-Nov-2026
Auraiya News: मालगाड़ी से टूटकर गिरी सरिया महिला के सिर में लगी, मौत
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01:29 AM, 22-Nov-2026
Kanpur News: गरीबों के हिस्से का राशन ले रहे अमीर, 8639 के कार्ड किए गए निरस्तगरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन पर अमीर लोगों के कब्जे की आशंका सामने आई है। और पढ़ें
01:29 AM, 22-Nov-2026
पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखना सिख भावनाओं का अपमान है : चीमाNaming the bridge after Nitish Kumar is an insult to Sikh sentiments: Cheema और पढ़ें
01:29 AM, 22-Nov-2026
Jhajjar-Bahadurgarh News: सरकारी संस्थानों पर 30.78 करोड व निजी क्षेत्र में 121.93 करोड़ का बिजली बिल बकाया
01:29 AM, 22-Nov-2026
Kanpur News: स्वास्थ्य केंद्रों की राज्य स्तरीय टीम ने परखी स्वास्थ्य सेवाएंनगर स्थित सीएचसी व विकास खंड मलासा की देवीपुर सीएचसी सहित जलालपुर व कैलई स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शनिवार को स्टेट रिव्यू मिशन एसआरएम टीम ने जायजा लिया। और पढ़ें
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01:29 AM, 22-Nov-2026
Jhajjar-Bahadurgarh News: हफ्तेभर से ऑरेंज जोन में बहादुरगढ़ की हवा, सांसों पर प्रदूषण का पहरा
01:29 AM, 22-Nov-2026
Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की मिली सजाPerson convicted of culpable homicide not amounting to murder sentenced to 10 years in prison और पढ़ें
01:28 AM, 22-Nov-2026
Kanpur News: अकबरपुर इंटर काॅलेज में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आजनागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से अकबरपुर इंटर कॉलेज परिसर में रविवार को सायं 6 बजे ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। और पढ़ें
01:28 AM, 22-Nov-2026