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करनाल। बाबू मूलचंद जैन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शनिवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 29 ट्रेड के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। इनमें राहुल, साहिल, आशु शर्मा, साहिल कुमार, वैभव पटेल, महेश मीणा, सलोनी देवी, राहुल, कमल कुमार हरि ओम सिमरन अजय कुमार, अजय, सिमरन, पुष्पिंदर, अनुज कुमार, विशाल, संदीप, आयुष गोरसी, साहिल, कृष्ण, गौरव कुमार, जोगिंदर सिंह, प्रिंस, कमल, अजय कुमार और अनुज कुमार को सम्मान मिला। कार्यक्रम डॉ. कृष्ण कुमार, जोनल आईटीआई अधिकारी व प्राचार्य की देखरेख में हुआ। संवाद