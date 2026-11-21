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इस सूची में देश के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीन राष्ट्रीय महामंत्री और सात राष्ट्रीय सचिव शामिल हैं। जोगेन मोहन (असम), ममता मोहंता (ओडिशा), संगम लाल गुप्ता (उत्तर प्रदेश), बाबनराव रावजी चौधरी (महाराष्ट्र), सत प्रकाश राणा (दिल्ली), अर्जुन साहनी (बिहार) और संगीता बलवंत बिंद (उत्तर प्रदेश) को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। गजेंद्र यादव (दिल्ली), प्रमोद मध्वराज (कर्नाटक) और ललित चंद्राकर (छत्तीसगढ़) को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। दशरथजी ठाकोर (गुजरात), टी वरथाराजन (तमिलनाडु), संजीव कुमार उर्फ बबलू भगत (झारखंड), सरिता जांगिड़ (हरियाणा), कडागंची रमेश (तेलंगाना), वैभव पंवार (मध्य प्रदेश) और भीम कुमार साहू (बिहार) को राष्ट्रीय सचिव का दायित्व मिला है।भाजपा ओबीसी मोर्चा में सात नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनमें असम से जोगेन मोहन, ओडिशा से ममता मोहंता और उत्तर प्रदेश से संगम लाल गुप्ता शामिल हैं। महाराष्ट्र से बाबनराव रावजी चौधरी, दिल्ली से सत प्रकाश राणा, बिहार से अर्जुन साहनी और उत्तर प्रदेश से संगीता बलवंत बिंद भी उपाध्यक्ष बने हैं। तीन राष्ट्रीय महामंत्रियों में दिल्ली से गजेंद्र यादव, कर्नाटक से प्रमोद मध्वराज और छत्तीसगढ़ से ललित चंद्राकर शामिल हैं।भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में तीन लोगों को शामिल किया गया है। इनमें ओडिशा से प्रो. अद्वैत चरण गणनायक, दिल्ली से युजवेंद्र सिंह चहल और उत्तर प्रदेश से एडवोकेट (श्रीमती) सीमा समृद्धि कुशवाहा को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी की ओर से जारी सूची में इन तीनों के नाम राष्ट्रीय कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर शामिल किए गए हैं।संगठनात्मक नियुक्तियों के तहत, उत्तर प्रदेश के राधेश्याम यादव को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। दिल्ली के संजय कुमार गुर्जर राष्ट्रीय कार्यालय सचिव और डॉ अरुण यादव सह-कार्यालय सचिव नियुक्त किए गए हैं। बिहार के अजय गुप्ता को मोर्चा का मीडिया समन्वयक बनाया गया है। डिजिटल संचार के लिए, परीक्षित डागर (दिल्ली) सोशल मीडिया समन्वयक और प्रदीप महौर सोनी (मध्य प्रदेश) सह-समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। प्रो पंकज चौधरी (दिल्ली) नीति और अनुसंधान विंग के समन्वयक होंगे, जिनकी सहायता आशुतोष बेहरा (ओडिशा) और राहुल यादव (उत्तर प्रदेश) सह-समन्वयक के रूप में करेंगे। पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के प्रारंभिक नामों की भी घोषणा की है।