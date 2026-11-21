महाराष्ट्र: हिंगोली में 12 घंटे के भीतर दो बार भूकंप के झटके; पुणे में अमेजन के गोदाम का खाद्य लाइसेंस छिने
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 21 Nov 2026 10:50 PM IST
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और नागपुर महानगरों के मेट्रो स्टेशनों के नामकरण और नाम बदलने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह-अध्यक्ष होंगे। समिति में संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक और स्थानीय निकाय प्रमुख भी शामिल होंगे।
समिति स्टेशन के नाम तय करते समय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व, स्थानीय लोगों की भावनाओं और इलाके की पहचान को ध्यान में रखेगी। साथ ही, ऐसे नामों से बचने का प्रयास होगा जिनसे विवाद पैदा हो या यात्रियों को भ्रम हो। नामकरण के प्रस्ताव पहले मेट्रो एजेंसियों द्वारा जांचे जाएंगे, फिर राज्य सरकार की समिति उन पर विचार कर सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगी। अंतिम मंजूरी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय देगा।
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समिति स्टेशन के नाम तय करते समय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व, स्थानीय लोगों की भावनाओं और इलाके की पहचान को ध्यान में रखेगी। साथ ही, ऐसे नामों से बचने का प्रयास होगा जिनसे विवाद पैदा हो या यात्रियों को भ्रम हो। नामकरण के प्रस्ताव पहले मेट्रो एजेंसियों द्वारा जांचे जाएंगे, फिर राज्य सरकार की समिति उन पर विचार कर सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगी। अंतिम मंजूरी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय देगा।
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महाराष्ट्र में जमीन की डिजिटल पहचान होगी, सरकारी योजनाओं में दोहराव रोकने की तैयारी'
महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत हर जमीन के टुकड़े को एक अलग पहचान संख्या यानी 'पार्सल आईडी' दी जाएगी। इस आईडी को जमीन के 7/12 रिकॉर्ड, 8-A, प्रॉपर्टी कार्ड और नक्शों से जोड़ा जाएगा। इससे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड एक जगह उपलब्ध होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी तरीके से दिया जा सकेगा।
सरकार ने योजनाओं के लाभार्थियों को दोबारा लाभ मिलने से रोकने के लिए एपीआई आधारित व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री बलिराजा शेत/पानंद सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों को पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक कार्य को अलग MH-UID नंबर दिया जाएगा। जिला स्तर पर आपातकालीन प्रबंधन और प्रशासनिक मजबूती की योजना जारी रहेगी। राजस्व कार्यालयों के भवनों के लिए मानक डिजाइन, पौधरोपण और सौर ऊर्जा जैसे प्रावधानों पर भी जोर दिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत हर जमीन के टुकड़े को एक अलग पहचान संख्या यानी 'पार्सल आईडी' दी जाएगी। इस आईडी को जमीन के 7/12 रिकॉर्ड, 8-A, प्रॉपर्टी कार्ड और नक्शों से जोड़ा जाएगा। इससे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड एक जगह उपलब्ध होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी तरीके से दिया जा सकेगा।
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पुणे में अमेजन और बिगबास्केट के गोदामों के खाद्य लाइसेंस निलंबित
महाराष्ट्र के पुणे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने अमेजन और बिगबास्केट के दो गोदामों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़े गंभीर उल्लंघन मिले। अमेजन के गोदाम में एक्सपायरी लड्डू, पेड़े और अन्य खाद्य पदार्थ मिले। कुछ उत्पादों पर फफूंद लगी थी और डिब्बों में धूल जमा थी। वहीं, बिगबास्केट के गोदाम में एक्सपायरी केक, ब्रेड, मिल्क रस्क और चटनी मिली। दोनों गोदामों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की गई है।
हिंगोली में 12 घंटे के भीतर दो बार भूकंप के झटके
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के पांगरा शिंदे और आसपास के इलाकों में 12 घंटे के भीतर दो बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। पहला झटका शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे और दूसरा शनिवार तड़के 2:30 बजे आया। ग्रामीणों ने झटकों से पहले जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज सुनने की बात कही। हालांकि, दोनों घटनाओं में किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। पांगरा शिंदे और आसपास के इलाकों में 2019 से भूकंपीय गतिविधियां होती रही हैं। पहले आए झटकों से मकानों में दरारें भी पड़ी थीं।
महाराष्ट्र के पुणे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने अमेजन और बिगबास्केट के दो गोदामों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़े गंभीर उल्लंघन मिले। अमेजन के गोदाम में एक्सपायरी लड्डू, पेड़े और अन्य खाद्य पदार्थ मिले। कुछ उत्पादों पर फफूंद लगी थी और डिब्बों में धूल जमा थी। वहीं, बिगबास्केट के गोदाम में एक्सपायरी केक, ब्रेड, मिल्क रस्क और चटनी मिली। दोनों गोदामों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की गई है।
हिंगोली में 12 घंटे के भीतर दो बार भूकंप के झटके
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