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मुसादिक मलिक ने कहा कि पुराना किला की नींव हुमायूं ने रखी थी, जिनका संबंध तैमूरी वंश से था और जो मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद अफगान शासक शेरशाह सूरी ने इस किले का निर्माण आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, 'दो शासक और एक किला। इसका मतलब इतिहास की दो परतें है।' मलिक ने अपने संबोधन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया। उन्होंने उर्दू में लिखा कि यह किला अपने आप में एक कहानी है।हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। उनका मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित है और पुराना किला से ज्यादा दूर नहीं है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक, हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान-मकबरा है। इसने उस दौर की अंतिम संस्कार से जुड़ी पुरानी परंपराओं से अलग स्थापत्य शैली को पहचान दी। यह भारत की इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का शुरुआती और प्रमुख उदाहरण भी है।पहलगाम आतंकी हमले के बाद 2025 से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। इस माहौल में मुसादिक मलिक पहली बार भारत आए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित 'सभ्यतागत और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां' विषयक सत्र में उन्होंने कहा कि संवाद अलग-अलग पहचानों और विविधताओं के बीच होता है। उन्होंने कहा कि वे इसी संवाद के लिए यहां आए हैं।मलिक ने आगे कहा कि अलग-अलग आवाजों और पहचानों के बीच विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान होना चाहिए। उनके मुताबिक, विविधताओं को अपनाने और उन्हें समृद्ध बनाने में ही समझदारी है। इसके लिए साहस की भी जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि इस मंच पर सभी लोग इन्हीं दोनों बातों का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं।भारत दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में इस सम्मेलन का आयोजन कर अपनी समृद्ध सभ्यतागत विरासत और हजारों वर्षों के इतिहास की झलक दुनिया के सामने रख रहा है। इस दौरान 'अस्तित्व- द एसेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस' नाम से एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके जरिए एससीओ देशों के प्रतिनिधियों को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली के इतिहास से रूबरू कराया जा रहा है। प्रदर्शनी में 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के इतिहास को दर्शाया गया है।