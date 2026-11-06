पढ़ें 6 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 06 Nov 2026 03:30 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 03:30 AM IST
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लाइव अपडेट
03:29 AM, 06-Nov-2026
उपाय: दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी, दिवाली और छठ के बाद होगा प्रयोग; पिछले साल हुई थी सरकार की किरकिरीपिछले साल दो दौर के प्रयोग के बावजूद बारिश नहीं होने और सरकार की किरकिरी के बाद इस बार सरकार सार्वजनिक रूप से अभियान की घोषणा करने से बच रही है। और पढ़ें
03:09 AM, 06-Nov-2026
झारखंड में सड़क हादसा: खूंटी में बेकाबू ट्रक ने लोगों को कुचला, एक ही परिवार के सात लोगों की मौत; मासूम गंभीर
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03:06 AM, 06-Nov-2026
दिल्ली: अब छात्राएं-महिलाएं थाने जाए बगैर क्यूआर कोड स्कैन कर दे सकेंगी शिकायत, ई-निर्भीक सिस्टम आज से शुरू
03:01 AM, 06-Nov-2026
Aligarh News: अलीगढ़ में ठहरेंगी रेलवे की दो स्पेशल त्योहार ट्रेनेंदिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें नई दिल्ली-पटना वंदे भारत और शकूरबस्ती-सूबेदारगंज अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल शामिल हैं। और पढ़ें
03:01 AM, 06-Nov-2026
यूपीआई पर एमडीआर शुल्क: सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार- हमेशा मुफ्त सेवा का नहीं दिया भरोसा; मामले में आगे क्या?
03:00 AM, 06-Nov-2026
Aligarh News: भाजपा नेताओं के दो गुटों में सड़क पर चले लाठी-डंडे, पुलिस पर भी हमला
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02:59 AM, 06-Nov-2026
Aligarh News: शहर में आज
02:58 AM, 06-Nov-2026
मयूर विहार स्कूल में मासूम की मौत का मामला: एक दिन बाद हुआ मेडिकल बोर्ड का गठन, आज होगा छात्रा का पोस्टमार्टम
02:57 AM, 06-Nov-2026
इस्राइल के राजनीति समीकरण: सरकार गठन पर असमंजस बरकरार, राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा- आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट नहीं
02:54 AM, 06-Nov-2026