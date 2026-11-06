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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 6 November 2026

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पढ़ें 6 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 06 Nov 2026 03:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 06 Nov 2026 03:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 6 November 2026

लाइव अपडेट

03:29 AM, 06-Nov-2026

उपाय: दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी, दिवाली और छठ के बाद होगा प्रयोग; पिछले साल हुई थी सरकार की किरकिरी

पिछले साल दो दौर के प्रयोग के बावजूद बारिश नहीं होने और सरकार की किरकिरी के बाद इस बार सरकार सार्वजनिक रूप से अभियान की घोषणा करने से बच रही है। और पढ़ें
03:09 AM, 06-Nov-2026

झारखंड में सड़क हादसा: खूंटी में बेकाबू ट्रक ने लोगों को कुचला, एक ही परिवार के सात लोगों की मौत; मासूम गंभीर

Road Accident Khunti Truck family many killed Karra Torpa Road scooty casualties jharkhand police news
झारखंड में सड़क हादसा: खूंटी में बेकाबू ट्रक ने लोगों को कुचला, एक ही परिवार के सात लोगों की मौत; मासूम गंभीर और पढ़ें
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03:06 AM, 06-Nov-2026

दिल्ली: अब छात्राएं-महिलाएं थाने जाए बगैर क्यूआर कोड स्कैन कर दे सकेंगी शिकायत, ई-निर्भीक सिस्टम आज से शुरू

Delhi: file complaints by scanning a QR code, without needing to visit a police station.
डिजिटल सशक्तिकरण के तहत पीड़ित छात्राएं ई-निर्भीक सिस्टम के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे पुलिस को अपनी शिकायत भेज सकेंगी। शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।  और पढ़ें
03:01 AM, 06-Nov-2026

Aligarh News: अलीगढ़ में ठहरेंगी रेलवे की दो स्पेशल त्योहार ट्रेनें

दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें नई दिल्ली-पटना वंदे भारत और शकूरबस्ती-सूबेदारगंज अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल शामिल हैं। और पढ़ें
03:01 AM, 06-Nov-2026

यूपीआई पर एमडीआर शुल्क: सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार- हमेशा मुफ्त सेवा का नहीं दिया भरोसा; मामले में आगे क्या?

UPI MDR charges Supreme Court hearing Govt tells we never promised always free RBI Fin Min know details
यूपीआई पर एमडीआर शुल्क: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील- हमेशा मुफ्त सेवा का नहीं दिया था भरोसा और पढ़ें
03:00 AM, 06-Nov-2026

Aligarh News: भाजपा नेताओं के दो गुटों में सड़क पर चले लाठी-डंडे, पुलिस पर भी हमला

BJP factions clash on the street with sticks and clubs; police also attacked
फोन पर बातचीत के दौरान हुए विवाद के बाद बुधवार रात इगलास के मुख्य चौराहे पर भाजपा के दो गुट भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। और पढ़ें
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02:59 AM, 06-Nov-2026

Aligarh News: शहर में आज

Today in city
दिवाली मेलामैरिस रोड : शहनाई मैरिज हॉल में दिव्यांगजन दिवाली मेला सुबह 10 बजे। और पढ़ें
02:58 AM, 06-Nov-2026

मयूर विहार स्कूल में मासूम की मौत का मामला: एक दिन बाद हुआ मेडिकल बोर्ड का गठन, आज होगा छात्रा का पोस्टमार्टम

child death at Mayur Vihar school: Medical board constituted; post-mortem of student to be conducted today.
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और पढ़ें
02:57 AM, 06-Nov-2026

इस्राइल के राजनीति समीकरण: सरकार गठन पर असमंजस बरकरार, राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा- आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट नहीं

Israel New Govt formation President Herzog Unsure Netanyahu v Eisenkot Likud vs Arab parties Who has majority
इस्राइली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कहा है कि परामर्श के बाद भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सरकार बना पाएगा। नेतन्याहू और आइजेनकोट को समर्थन मिले हैं, लेकिन गुटों के बीच गतिरोध है। ऐसे में फिलहाल किसी भी खेमे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। और पढ़ें
02:54 AM, 06-Nov-2026

Aligarh News: त्योहार से पहले बाजारों में जबरदस्त भीड़

शहर के सभी बाजार रंगबिरंगी रोशनी से सज गए हैं, धनतेरस आज मनाई जाएगी। पूरे वर्ष में खरीदारी करने के इस सबसे बड़े शुभ अवसर के लिए बाजार सज गए हैं। और पढ़ें
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