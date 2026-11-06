Jind News: सेवानिवृत्ति से दो माह पहले लेह में नायब सूबेदार नरेश लाठर का निधन, गांव में राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई

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जुलाना। देश की सीमाओं की सुरक्षा में 22 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले गांव शादीपुर निवासी नायब सूबेदार नरेश लाठर का लेह-लद्दाख में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 42 वर्ष के थे। बुधवार दोपहर बाद सेना के कमांडर ने फोन कर परिवार को उनके निधन की सूचना दी। इस खबर से पूरे परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वीरवार को राजकीय सम्मान के साथ गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया।नरेश लाठर पिछले 22 वर्षों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे। वर्तमान में उनकी तैनाती लेह में थी। उनके चाचा धर्मबीर लाठर ने बताया कि नरेश की सेवानिवृत्ति में करीब दो माह शेष थे। परिवार ने उन्हें दो साल बाद पदोन्नति की संभावना को देखते हुए सेवा जारी रखने की सलाह भी दी थी लेकिन नरेश ने सेवानिवृत्त होकर घर लौटने का फैसला कर लिया था। घर वापसी से ठीक पहले उनका इस तरह चले जाना परिवार के लिए बड़ा सदमा है।नरेश अपने पीछे पत्नी प्रीति (39), बेटा अरमान (13) और बेटी चाहत (15) को छोड़ गए हैं। दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अरमान नौवीं और चाहत 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। पिता के असमय निधन से दोनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।