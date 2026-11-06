Jind News: नवरस राष्ट्रीय नाट्य उत्सव के दूसरे दिन ‘दरोगा जी चोरी हो गई’ नाटक का मंचन

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यह बात मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के प्राचार्य रविंद्र कुमार ने कही। वे एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी जींद और हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आठवें तीन दिवसीय नवरस राष्ट्रीय नाट्य उत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन दीवान बालकृष्ण रंगशाला में किया गया।कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी ने रंगकर्मी रमेश मूर्ति के निर्देशन में जयवर्धन लिखित हास्य-व्यंग्य नाटक ‘दरोगा जी चोरी हो गई’ का मंचन किया।मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार ने कहा कि मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर लाइव प्रस्तुति देखना एक अलग अनुभव है। रंगमंच से जुड़ने पर बच्चों और युवाओं का स्टेज फियर दूर होता है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि नाट्य उत्सव की थीम ‘पीस’ समाज में शांति, सकारात्मकता और भाईचारे का संदेश देती है।इस अवसर पर डॉ. सीमा मलिक, आशुतोष शर्मा, शैलेंद्र सिंह, मंगत राम शास्त्री, सुनील गर्ग, विकास मित्तल, डॉ. रमेंद्र, जितेंद्र अहलावत और कुलबीर नैन सहित अनेक रंग प्रेमी मौजूद रहे।नाटक की कहानी सरकारी कार्यालय के बाबू शर्मा और उनकी पत्नी पूजा के इर्द-गिर्द घूमती है। बाबू शर्मा रिश्वत के 20 हजार रुपये घर की वॉशिंग मशीन में छिपाकर शादी समारोह में चले जाते हैं। इसी दौरान घर में चोरी हो जाती है। वापस लौटने पर बाबू शर्मा अपनी काली कमाई छिपाने के लिए नया झूठ बोलते हैं। वे पुलिस और अखबारों को बताते हैं कि घर से 20 हजार नहीं बल्कि 50 हजार रुपये चोरी हुए हैं। अखबार में खबर पढ़कर चोर दीपक भी हैरान रह जाता है। उसने तो केवल 20 हजार रुपये ही चुराए थे। वह बाकी 30 हजार रुपये का हिसाब मांगने बाबू शर्मा के घर पहुंच जाता है। इसी बीच दरोगा योगराज सिंह पुलिसकर्मियों के साथ जांच के लिए पहुंचते हैं। पकड़े जाने के डर से बाबू शर्मा चोर दीपक को अपना दूर का रिश्तेदार बता देते हैं। इसके बाद मंच पर झूठ और सच के बीच हास्यपूर्ण घटनाक्रम शुरू होता है। कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। नाटक के अंत में दरोगा को पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। वे दीपक की मजबूरियों को समझते हुए उसे सुधरने का मौका देते हैं। वहीं बाबू शर्मा के लालच और भ्रष्टाचार का भी पर्दाफाश होता है। देवसुमन, शुभम शर्मा, प्रेरणा, अंकित और प्रवीण दुग्गल ने शानदार अभिनय किया। दर्शकों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।रंगकर्मी रमेश भनवाला ने बताया कि नाटक के माध्यम से सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार और इंसान के लालच पर व्यंग्य किया गया है। इसमें भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भागती युवा पीढ़ी पर भी कटाक्ष किया गया। नाटक करीब एक घंटा 20 मिनट चला। हास्य से भरपूर प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब हंसाया। साथ ही मानवीय मूल्यों को अपनाने और सही रास्ते पर चलने का संदेश भी दिया।