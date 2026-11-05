कैबिनेट सचिव को क्यों लिखे गए थे पत्र?: चुनाव आयोग ने बताई पूरी कहानी, अंदरूनी कलह की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बार फिर अंदरूनी कलह की खबरों को खारिज किया है और कहा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों के पत्र एक अधिकारी के कामकाज से जुड़े थे और सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।
विस्तार
चुनाव आयोग ने एक बार फिर अपने भीतर किसी तरह के मतभेद होने की खबरों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि सभी फैसले आपसी सहमति से लिए गए हैं। कैबिनेट सचिव को दो चुनाव आयुक्तों की ओर से लिखे गए पत्रों में न तो किसी नीतिगत मुद्दे को उठाया गया था और न ही आईटी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत की गई थी। आयोग के मुताबिक, ये पत्र प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज को लेकर थे।
विपक्ष के आरोपों पर आयोग की सफाई
पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग के भीतर अनबन होने की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। विपक्ष ने भी इन खबरों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की थी। हालांकि, आयोग ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि उसके कामकाज और फैसलों में किसी तरह की असहमति नहीं रही है।
अधिकारी के आदेश पर उठे थे सवाल
आयोग ने बताया कि 28 जुलाई 2026 को प्रतिनियुक्ति पर आए एक आईएएस अधिकारी, जो अतिरिक्त सचिव स्तर के थे, ने काम के बंटवारे को लेकर एक कार्यालय आदेश जारी किया था। इस आदेश के अगले ही दिन यानी 29 जुलाई को चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखे थे। दोनों ने अपने पत्रों में अधिकारी के आदेश और उनके व्यवहार पर सवाल उठाए थे।
दोनों आयुक्तों के निर्देश से नहीं लागू हुआ आदेश
चुनाव आयोग के मुताबिक, 30 जुलाई 2026 को दोनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर एक निर्देश जारी किया था। इसके बाद 28 जुलाई को जारी किया गया काम के बंटवारे वाला आदेश लागू ही नहीं हुआ। आयोग ने यह भी साफ किया कि आईटी विभाग की निगरानी का अधिकार कभी किसी से वापस नहीं लिया गया था।
ये भी पढ़ें: ‘तिरंगा दिखाना अपराध नहीं’: एसआईआर के खिलाफ सीजेपी की हुंकार, सात नवंबर को कोच्चि में बड़ा प्रदर्शन
पुरानी व्यवस्था से ही चल रहा काम
आयोग ने कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से उठाए गए मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं और उन पर आगे किसी विवाद की गुंजाइश नहीं है। फिलहाल आयोग में काम का बंटवारा 23 सितंबर 2025 को जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक ही हो रहा है। आयोग का कहना है कि न तो कामकाज की व्यवस्था बदली है और न ही आईटी विभाग की निगरानी से जुड़े अधिकारों में कोई बदलाव किया गया है।