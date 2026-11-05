कैबिनेट सचिव को क्यों लिखे गए थे पत्र?: चुनाव आयोग ने बताई पूरी कहानी, अंदरूनी कलह की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

चुनाव आयोग ने एक बार फिर अपने भीतर किसी तरह के मतभेद होने की खबरों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि सभी फैसले आपसी सहमति से लिए गए हैं। कैबिनेट सचिव को दो चुनाव आयुक्तों की ओर से लिखे गए पत्रों में न तो किसी नीतिगत मुद्दे को उठाया गया था और न ही आईटी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत की गई थी। आयोग के मुताबिक, ये पत्र प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज को लेकर थे।

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