'घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं राहुल': कांग्रेस पर बरसे सीएम फडणवीस, बांग्लादेशी घुसपैठ पर विपक्ष को घेरा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने की अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। उनके मुताबिक, राहुल गांधी इस साजिश का नेतृत्व कर रहे हैं और देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों की तर्ज पर अल्ट्रा-लेफ्ट विचारधारा वाली व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। फडणवीस गुरुवार को बीजेपी के 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' मार्च के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

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फडणवीस ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब लड़ाई संसद में नहीं, बल्कि सड़कों पर लड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक देश में संविधान है, तब तक राजनीतिक लड़ाई संसद में ही होनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि बीजेपी सड़क पर उतरकर भी पूरी ताकत से मुकाबला करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है।मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जिस 'रिजीम चेंज' की बात कर रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं है। इसके जरिए देश की पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश हो रही है। फडणवीस के मुताबिक, इस साजिश का निशाना भारत का संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं हैं। उन्होंने दावा किया कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन के पीछे जिन लोगों की भूमिका रही है, वही अब भारत में भी ऐसी कोशिशों में जुटे हैं। उनके कुछ सहयोगी राहुल गांधी के आसपास मौजूद हैं।फडणवीस ने कांग्रेस पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार दिलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए मतदाता सूची की जांच हो रही है और इसमें बड़ी संख्या में ऐसे नाम हटाए जा रहे हैं, जो उनके मुताबिक अवैध रूप से शामिल किए गए थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मतदाता सूची में जोड़े गए करीब चार करोड़ बांग्लादेशियों के नाम हटाए जा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई आंकड़ा या सबूत पेश नहीं किया।राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी और SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर उठाए गए सवालों पर भी फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या मृत लोगों के नाम भी मतदाता सूची में बनाए रखने चाहिए?ये भी पढ़ें:फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस लड़ाई में बीजेपी के साथ शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई (ए) और एनडीए के दूसरे सहयोगी दल भी शामिल हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस आंदोलन को जारी रखें। फडणवीस ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।