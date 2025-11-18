Live
पढ़ें 5 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:54 AM, 05-Nov-2026
Jhansi News: शेल्टर होम संचालन के लिए नगर निगम ने शुरू की कवायदझांसी। बेघर और निराश्रित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने सर्दी शुरू होने से पहले ही कवायद शुरू कर दी। स्थायी शेल्टर होम के संचालन के साथ ही अस्थायी शेल्टर होम भी चलाए जाएंगे। इसके लिए निगम प्रशासन एनजीओ की भी मदद और पढ़ें
01:54 AM, 05-Nov-2026
Budaun News: उत्राण-लालकुआं साप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेन चलेगी, बदायूं में होगा ठहरावबदायूं। दिवाली और छठ पर यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए रेलवे ने 09129/09130 उत्राण-लालकुआं-उत्राण साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दो फेरों के लिए चलेगी। इसका ठहराव बदायूं स्टेशन पर भी होगा। और पढ़ें
विज्ञापन
01:54 AM, 05-Nov-2026
Mau News: कृषि फार्म पहुंचीं प्राचार्य, धान की खेती का किया निरीक्षणPrincipal visits agricultural farm, inspects paddy cultivation और पढ़ें
01:54 AM, 05-Nov-2026
Ghaziabad News: आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निकलेगी पदयात्रा, जुटेंगे पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ता
01:54 AM, 05-Nov-2026
Hamirpur (Himachal) News: सौर पंचायत में नशे के दुष्प्रभावों और साइबर अपराधों की दी जानकारीInformation provided on the ill effects of substance abuse and cybercrimes in Saur Panchayat और पढ़ें
01:54 AM, 05-Nov-2026
Chandigarh News: चालान की रसीद नहीं, दुकानदार से पांच हजार लेने का आरोपचालान की रसीद नहीं, दुकानदार से पांच हजार लेने का आरोप और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:54 AM, 05-Nov-2026
Shahjahanpur News: किशोरी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजनजलालाबाद। थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। और पढ़ें
01:54 AM, 05-Nov-2026
Jaunpur News: क्यूएस रैंकिंग में पूविवि को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सातवां स्थानPUVVU ranked seventh among state universities in the QS rankings और पढ़ें
01:53 AM, 05-Nov-2026
Barabanki News: कस्तूरबा शिक्षकों को तीन माह से मानदेय नहीं मिलाकस्तूरबा शिक्षकों को तीन माह से मानदेय नहीं मिला और पढ़ें
01:53 AM, 05-Nov-2026