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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 5 November 2026

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पढ़ें 5 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 5 November 2026

लाइव अपडेट

01:54 AM, 05-Nov-2026

Jhansi News: शेल्टर होम संचालन के लिए नगर निगम ने शुरू की कवायद

झांसी। बेघर और निराश्रित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने सर्दी शुरू होने से पहले ही कवायद शुरू कर दी। स्थायी शेल्टर होम के संचालन के साथ ही अस्थायी शेल्टर होम भी चलाए जाएंगे। इसके लिए निगम प्रशासन एनजीओ की भी मदद और पढ़ें
01:54 AM, 05-Nov-2026

Budaun News: उत्राण-लालकुआं साप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेन चलेगी, बदायूं में होगा ठहराव

बदायूं। दिवाली और छठ पर यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए रेलवे ने 09129/09130 उत्राण-लालकुआं-उत्राण साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दो फेरों के लिए चलेगी। इसका ठहराव बदायूं स्टेशन पर भी होगा। और पढ़ें
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01:54 AM, 05-Nov-2026

Mau News: कृषि फार्म पहुंचीं प्राचार्य, धान की खेती का किया निरीक्षण

Principal visits agricultural farm, inspects paddy cultivation और पढ़ें
01:54 AM, 05-Nov-2026

Ghaziabad News: आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निकलेगी पदयात्रा, जुटेंगे पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ता

A foot march led by the Chief Minister will take place today; party workers from Western UP will gather.
आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निकलेगी पदयात्रा, जुटेंगे पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ता और पढ़ें
01:54 AM, 05-Nov-2026

Hamirpur (Himachal) News: सौर पंचायत में नशे के दुष्प्रभावों और साइबर अपराधों की दी जानकारी

Information provided on the ill effects of substance abuse and cybercrimes in Saur Panchayat और पढ़ें
01:54 AM, 05-Nov-2026

Chandigarh News: चालान की रसीद नहीं, दुकानदार से पांच हजार लेने का आरोप

चालान की रसीद नहीं, दुकानदार से पांच हजार लेने का आरोप और पढ़ें
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01:54 AM, 05-Nov-2026

Shahjahanpur News: किशोरी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन

जलालाबाद। थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। और पढ़ें
01:54 AM, 05-Nov-2026

Jaunpur News: क्यूएस रैंकिंग में पूविवि को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सातवां स्थान

PUVVU ranked seventh among state universities in the QS rankings और पढ़ें
01:53 AM, 05-Nov-2026

Barabanki News: कस्तूरबा शिक्षकों को तीन माह से मानदेय नहीं मिला

कस्तूरबा शिक्षकों को तीन माह से मानदेय नहीं मिला और पढ़ें
01:53 AM, 05-Nov-2026

Mau News: नशामुक्त पोर्टल से होगी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की निगरानी

Students in secondary schools will be monitored via a drug-free portal. और पढ़ें
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