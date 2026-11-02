पढ़ें 2 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
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02:30 AM, 02-Nov-2026
Agra News: अखिल भारतीय वॉलीबाल टूर्नामेंट में यूपी पुलिस बनी चैंपियन
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Maharajganj News: सामने कार आने से अनियंत्रित हुई बाइक, मां-बेटा सड़क पर गिरे, घायलनिचलौल थाना के पास हादसे में एक वर्षीय बच्चा भी घायल, दोनों सीएचसी में भर्ती और पढ़ें
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Basti News: मायूस होकर धान की फसल निहार रहे किसान...बचाने की जद्दोजहद
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Aligarh News: 1.16 करोड़ से चार ग्रामीण मार्ग होंगे गड्ढामुक्त1.16 करोड़ से चार ग्रामीण मार्ग होंगे गड्ढामुक्त और पढ़ें
02:29 AM, 02-Nov-2026
Maharajganj News: किस्त के 1.23 लाख रुपये हड़पने के आरोप में चार पर रिपोर्टभारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की नौगढ़ बी शाखा का मामला, 12 महिलाओं से रुपये लेकर लोन खातों में जमा नहीं करने का आरोप और पढ़ें
02:29 AM, 02-Nov-2026
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02:29 AM, 02-Nov-2026
Maharajganj News: तस्करों ने पकड़ी दीक्षित में काटे गए सागौन के छह पेड़ काटेदो दिन से चल रही थी कटान, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को मौके पर मिलीं जड़ें और पढ़ें
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Maharajganj News: पोखरे में उतराती मिलीं मछलियां, जहर डालकर मारने का आरोपचौक नगर पंचायत के वार्ड-10 स्थित पोखरे का मामला, दो लाख की बताई जा रहीं मछलियां और पढ़ें
02:29 AM, 02-Nov-2026
Maharajganj News: हर पांचवीं गर्भवती महिला एनीमिया की चपेट में, 52 का हीमोग्लोबिन सात से भी कम39,777 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच, 7965 में मिला 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन। खानपान में पोषण की कमी और आयरन-फोलिक एसिड की अनदेखी बन रही वजह। और पढ़ें
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