पढ़ें 1 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

03:29 AM, 01-Nov-2026

जी-20: जयशंकर ने सुरक्षित सप्लाई चेन को बताया वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरत, व्यापार विकल्प बढ़ाने पर दिया जोर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में सुरक्षित और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने उत्पादन और व्यापार के विकल्प बढ़ाने, निर्भरता घटाने और पारदर्शिता अपनाने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी समुद्री व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा को अहम बताया।