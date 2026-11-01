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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 1 November 2026

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पढ़ें 1 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 1 November 2026

लाइव अपडेट

03:56 AM, 01-Nov-2026

लखनऊ: जाकिर की विचारधारा का केजीएमयू में प्रचार, पीजीआई के प्रोफेसर का भी नाम; एसटीएफ की जांच में कई खुलासे

Lucknow: Propagation of Zakir’s ideology at KGMU; PGI professor also named
विश्वविद्यालय में एक लॉबी खुलकर कट्टरपंथी जाकिर नाईक की विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर रही थी। इसमें डॉ. नसीम खान की पूरी भूमिका रहती थी। वही इसे लीड करते थे। और पढ़ें
03:50 AM, 01-Nov-2026

केजीएमयू में धर्मांतरण का खुलासा: डॉ. अनीस ने 19 हिंदू लड़कियों से किया दुष्कर्म, वीसी के सचिव भी घेरे में

Conversion scandal unearthed at KGMU: Dr. Anees molested 19 Hindu girls
दावा है कि डॉ. सैम अनीस ने 19 हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करने की बात खुद स्वीकारी थी। यह कबूलनामा उसने पीड़िताओं के सामने किया था। 2006 से 2012 के बीच धर्मांतरण के मामले की गोपनीय जांच जारी है। दोषियों पर जल्द शिकंजा कस सकता है। और पढ़ें
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03:45 AM, 01-Nov-2026

खाते से अपने आप कट जाएं पैसे तो तुरंत करें ये काम,जानें RBI का रिफंड नियम

If money is automatically deducted from your account, take these steps immediately; learn about the RBI's refu
खाते से अपने आप कट जाएं पैसे तो तुरंत करें ये काम,जानें RBI का रिफंड नियम और पढ़ें
03:39 AM, 01-Nov-2026

मध्य प्रदेश में जहरीली गैस का कहर: उज्जैन में चार होटल कर्मियों की मौत, देवास रोड पर चैंबर सफाई के समय हादसा

Madhya Pradesh Toxic gas Ujjain hotel workers death Updates Dewas Road underground chamber cleaning news
Madhya Pradesh Toxic gas Ujjain hotel workers death Updates Dewas Road underground chamber cleaning news और पढ़ें
03:38 AM, 01-Nov-2026

राजधानी: दिल्ली में आज से प्रदूषण पर सख्ती, नियम तोड़ने पर चालान और जब्ती; निर्माण गतिविधियों पर चरणबद्ध रोक

Strict action against pollution in Delhi from today, challan and seizure for breaking rules
आज से नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान और जब्ती के साथ निर्माण स्थल बंद करने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की कार्रवाई होगी। और पढ़ें
03:37 AM, 01-Nov-2026

आईजीआई एयरपोर्ट: मनीला से आए यात्री से करोड़ों की नशीली दवाएं जब्त, खाने के पैकेट्स में छिपाया था नशे का सामान

IGI Airport: Narcotics worth crores seized from a passenger arriving from Manila
आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स एयर इंटेलिजेंस यूनिट /प्रिवेंटिव शिफ्ट के अधिकारियों ने 30-31 अक्टूबर 2026 की रात को फिलीपींस के मनीला से आ रहे एक भारतीय यात्री को रोक कर उससे करोड़ों रुपए कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया।  और पढ़ें
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03:33 AM, 01-Nov-2026

Galaxy S25 Ultra पर ₹47,849 तक का डिस्काउंट, बस करें ये छोटा सा काम

Get a discount of up to ₹47,849 on the Galaxy S25 Ultra—just complete this simple task.
Galaxy S25 Ultra पर ₹47,849 तक का डिस्काउंट, बस करें ये छोटा सा काम और पढ़ें
03:29 AM, 01-Nov-2026

जी-20: जयशंकर ने सुरक्षित सप्लाई चेन को बताया वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरत, व्यापार विकल्प बढ़ाने पर दिया जोर

S Jaishankar Stronger and More Secure Global Supply Chains global economy G20 Meeting

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में सुरक्षित और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने उत्पादन और व्यापार के विकल्प बढ़ाने, निर्भरता घटाने और पारदर्शिता अपनाने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी समुद्री व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा को अहम बताया।

और पढ़ें
03:27 AM, 01-Nov-2026

Mandi News: वरिष्ठ नागरिक धार्मिक भ्रमण पर मनाली रवाना

Senior citizens depart for a religious tour to Manali और पढ़ें
03:24 AM, 01-Nov-2026

WhatsApp ग्रुप में जुड़े 4 नए फीचर्स, एडमिन-मेंबर्स को क्या होगा फायदा?

WhatsApp ग्रुप में जुड़े 4 नए फीचर्स, एडमिन-मेंबर्स को क्या होगा फायदा? और पढ़ें
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