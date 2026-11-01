पढ़ें 1 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
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लाइव अपडेट
03:56 AM, 01-Nov-2026
लखनऊ: जाकिर की विचारधारा का केजीएमयू में प्रचार, पीजीआई के प्रोफेसर का भी नाम; एसटीएफ की जांच में कई खुलासे
03:50 AM, 01-Nov-2026
केजीएमयू में धर्मांतरण का खुलासा: डॉ. अनीस ने 19 हिंदू लड़कियों से किया दुष्कर्म, वीसी के सचिव भी घेरे में
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03:45 AM, 01-Nov-2026
खाते से अपने आप कट जाएं पैसे तो तुरंत करें ये काम,जानें RBI का रिफंड नियम
03:39 AM, 01-Nov-2026
मध्य प्रदेश में जहरीली गैस का कहर: उज्जैन में चार होटल कर्मियों की मौत, देवास रोड पर चैंबर सफाई के समय हादसा
03:38 AM, 01-Nov-2026
राजधानी: दिल्ली में आज से प्रदूषण पर सख्ती, नियम तोड़ने पर चालान और जब्ती; निर्माण गतिविधियों पर चरणबद्ध रोक
03:37 AM, 01-Nov-2026
आईजीआई एयरपोर्ट: मनीला से आए यात्री से करोड़ों की नशीली दवाएं जब्त, खाने के पैकेट्स में छिपाया था नशे का सामान
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03:33 AM, 01-Nov-2026
Galaxy S25 Ultra पर ₹47,849 तक का डिस्काउंट, बस करें ये छोटा सा काम
03:29 AM, 01-Nov-2026
जी-20: जयशंकर ने सुरक्षित सप्लाई चेन को बताया वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरत, व्यापार विकल्प बढ़ाने पर दिया जोर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में सुरक्षित और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने उत्पादन और व्यापार के विकल्प बढ़ाने, निर्भरता घटाने और पारदर्शिता अपनाने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी समुद्री व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा को अहम बताया।और पढ़ें
03:27 AM, 01-Nov-2026
Mandi News: वरिष्ठ नागरिक धार्मिक भ्रमण पर मनाली रवानाSenior citizens depart for a religious tour to Manali और पढ़ें
03:24 AM, 01-Nov-2026