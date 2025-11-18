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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 8 October 2026

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पढ़ें 8 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 08 Oct 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:30 AM IST
खास बातें

08-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको राज्य स्तर की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग जिलों में होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ.

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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 8 October 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 08-Oct-2026

Mau News: मिर्जापुर और आगरा की बड़ी जीत, दिखा खिलाड़ियों का दम

Big wins for Mirzapur and Agra; players showcase their mettle
Big wins for Mirzapur and Agra; players showcase their mettle और पढ़ें
12:30 AM, 08-Oct-2026

Sirmour News: ठाकुरद्वारा स्कूल में सामान्य ज्ञान में फिसड्डी मिले बच्चे, प्रभारी को जारी होगा कारण बताओ नोटिस

thakur dwara school checking
ठाकुरद्वारा स्कूल में सामान्य ज्ञान में फिसड्डी मिले बच्चे, प्रभारी को जारी होगा कारण बताओ नोटिस और पढ़ें
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12:29 AM, 08-Oct-2026

Azamgarh News: होटल में कमरा देने से मना किया तो हंगामा, दो गिरफ्तार

होटल में कमरा देने से मना किया तो हंगामा, दो गिरफ्तार और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026

फर्जीवाड़ा: यूपी में बने 131 जन्म प्रमाणपत्रों से देशभर में बनवाए फर्जी आधार कार्ड, सीबीआई ने मांगी रिपोर्ट

Fraud: Fake Aadhaar cards obtained nationwide using 131 birth certificates issued in UP; CBI seeks report.
Baghpat News: सीबीआई ने चीफ रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु से सभी प्रमाणपत्र की जांच कराकर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद बागपत, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर समेत 21 जिलों में जांच शुरू हो गई है।  और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026

Kullu News: कुल्लू में ट्राइबल बच्चों ने मांगी लाइब्रेरी

Tribal children in Kullu asked for a library. और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026

Faridabad News: यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया जागरूक

Raised awareness about following traffic rules. और पढ़ें
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12:29 AM, 08-Oct-2026

Nainital News: जमरानी बांध परियोजना में लगेगी डैम सेफ्टी वर्कशॉप

जमरानी बांध परियोजना में लगेगी डैम सेफ्टी वर्कशॉप और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026

Agra News: पंप हाउस में सफाई कर रहा कर्मचारी करंट से झुलसा

Worker cleaning pump house suffers electric shock
पंप हाउस में सफाई कर रहा कर्मचारी करंट से झुलसा और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026

Udham Singh Nagar News: धान खरीद की मांग पर भाकियू का धरना, तीन अधिकारी चार घंटे बैठाए रखे

धान खरीद की मांग पर भाकियू का धरना, तीन अधिकारी चार घंटे बैठाए रखे और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026

Kullu News: तिंदी में मृकुला माता क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ

Mrukula Mata Cricket Trophy inaugurated in Tindi और पढ़ें
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