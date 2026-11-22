02:38 PM, 22-Nov-2026 नेपाल के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह आज दो दिवसीय राजकीय दौरे पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ मौजूद रहे। गृह मंत्री सुधन गुरुंग भी वहां पहुंचे। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद और प्रवक्ता जगदीश खरेल भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह आज दो दिवसीय राजकीय दौरे पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ मौजूद रहे। गृह मंत्री सुधन गुरुंग भी वहां पहुंचे। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद और प्रवक्ता जगदीश खरेल भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे।

02:25 PM, 22-Nov-2026 दोनों पड़ोसी देशों के संबंध ऐतिहासिक: विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने अपने बयान में भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा था कि दोनों पड़ोसी देशों के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव के साथ मजबूत जनसंपर्क पर आधारित हैं। मंत्रालय के अनुसार, व्यापार और वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा एवं जल संसाधन तथा भौतिक और डिजिटल संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग ने प्रगति की है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने अपने बयान में भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा था कि दोनों पड़ोसी देशों के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव के साथ मजबूत जनसंपर्क पर आधारित हैं। मंत्रालय के अनुसार, व्यापार और वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा एवं जल संसाधन तथा भौतिक और डिजिटल संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग ने प्रगति की है।

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02:24 PM, 22-Nov-2026 नेपाल के सरकारी प्रतिनिधिमंडल में 34 सदस्य नेपाल के आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधिमंडल में 34 सदस्य होंगे। नेपाल के भारत में राजदूत और कुछ अन्य सदस्य नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल से जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच कारोबारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 52 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी अपने खर्च पर इस यात्रा में शामिल होगा।



इस दौरान नेपाल-भारत व्यापार मंच का भी आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य नेपाल में भारतीय निवेश को आकर्षित करना और दोनों देशों के कारोबारियों को साझेदारी तथा निवेश के नए अवसर तलाशने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। नेपाल के आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधिमंडल में 34 सदस्य होंगे। नेपाल के भारत में राजदूत और कुछ अन्य सदस्य नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल से जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच कारोबारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 52 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी अपने खर्च पर इस यात्रा में शामिल होगा।इस दौरान नेपाल-भारत व्यापार मंच का भी आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य नेपाल में भारतीय निवेश को आकर्षित करना और दोनों देशों के कारोबारियों को साझेदारी तथा निवेश के नए अवसर तलाशने के लिए मंच उपलब्ध कराना है।

02:21 PM, 22-Nov-2026 नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ कौन-कौन आएंगे? नेपाल के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यनजनकर और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी होंगे।



नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में बताया था कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री 23 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। इसमें आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे।







प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेपाली समकक्ष और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आधिकारिक दोपहर के भोज का आयोजन भी करेंगे। राय के मुताबिक, यात्रा के दौरान संपर्क और ऊर्जा सहयोग से जुड़ी पूरी हो चुकीं कई परियोजनाओं का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। इसके अलावा नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी।



दोनों देशों के बीच बातचीत में व्यापार, परिवहन, निवेश, ऊर्जा, संपर्क नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास से जुड़े सहयोग के लिए कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान भी प्रस्तावित है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यनजनकर और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी होंगे।नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में बताया था कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री 23 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। इसमें आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेपाली समकक्ष और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आधिकारिक दोपहर के भोज का आयोजन भी करेंगे। राय के मुताबिक, यात्रा के दौरान संपर्क और ऊर्जा सहयोग से जुड़ी पूरी हो चुकीं कई परियोजनाओं का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। इसके अलावा नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी।दोनों देशों के बीच बातचीत में व्यापार, परिवहन, निवेश, ऊर्जा, संपर्क नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास से जुड़े सहयोग के लिए कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान भी प्रस्तावित है।

02:19 PM, 22-Nov-2026 पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे बालेन नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाकात करेंगे। वहीं, सोमवार 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। इस दौरान दोनों भारत-नेपाल संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं की समीक्षा करने के साथ आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाकात करेंगे। वहीं, सोमवार 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। इस दौरान दोनों भारत-नेपाल संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं की समीक्षा करने के साथ आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

02:18 PM, 22-Nov-2026 भारत-नेपाल संबंधों के संपूर्ण दायरे की होगी समीक्षा: विदेश मंत्रालय नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय (एमईए)ने बताया था कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय (एमईए)ने बताया था कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी।

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02:16 PM, 22-Nov-2026 भारत दौरे पर पहली बार आ रहे बालेन शाह यह मार्च 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद बालेन शाह की पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली विदेश यात्रा भी है। यह किसी दूसरे देश की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।



यह मार्च 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद बालेन शाह की पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली विदेश यात्रा भी है। यह किसी दूसरे देश की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।