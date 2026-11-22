विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्तिगई दीपम के मौके पर 24 नवंबर को दीपथून में पारंपरिक दीप जलाने की एक बार की अनुमति दी थी। दीपथून मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित एक पत्थर का स्तंभ है। कोर्ट के इस आदेश के एक दिन बाद यानी शनिवार को तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी।राज्य सरकार के इस कदम पर भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नाराजगी जताई। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की आईएनडीआई गठबंधन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सोच से जोड़ते हुए कई आरोप लगाए।सुधांशु त्रिवेदी ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए गए फैसले को तत्काल लागू किया जाए। उनका कहना है कि राज्य सरकार को अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए। भाजपा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर भी सवाल उठाए हैं।तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की सरकार है। कांग्रेस इस सरकार में गठबंधन सहयोगी है। भाजपा ने इसी राजनीतिक गठबंधन का हवाला देते हुए राज्य सरकार के कदम को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की मानसिकता से जोड़कर निशाना साधा है।