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एफएसएसएआई के मुताबिक, बिसलेरी इंटरनेशनल के परिसर से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का एक नियामक नमूना लिया गया था। यह नमूना सामान्य पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का था, मिनरल वाटर का नहीं। प्रयोगशाला में जांच के दौरान इसमें ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं मिली। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इस नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया। ब्रोमेट एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, जिसकी पानी में मौजूदगी के लिए निर्धारित सीमा का पालन करना जरूरी है। नियामक ने कहा कि तय सीमा से अधिक मात्रा मिलने पर खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इसी आधार पर कंपनी के पानी के नमूने को सुरक्षित नहीं माना गया।पहली जांच में नमूना असुरक्षित पाए जाने के बाद कंपनी ने इसके खिलाफ अपील की। इसके बाद पानी के नमूने को दोबारा जांच के लिए रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया। एफएसएसएआई के अनुसार, दूसरी जांच में भी नमूना असुरक्षित पाया गया। इस बार पानी में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन यानी पीएएच की मौजूदगी का पता चला। यह रासायनिक यौगिकों का एक समूह है। रेफरल लैब की जांच में सामने आए नतीजों ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ से जुड़े नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की। यानी कंपनी की अपील के बावजूद जांच के नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए।दोनों प्रयोगशालाओं की जांच में पानी का नमूना असुरक्षित पाए जाने के बाद एफएसएसएआई ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, अभियोजन की मंजूरी अपने आप में अदालत की ओर से कंपनी को दोषी ठहराया जाना नहीं है। इस साल एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबार करने वाली कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज की है। नियामक ने एनर्जी ड्रिंक और मादक पेय बनाने वाली कंपनियों पर भी शिकंजा कसा है।