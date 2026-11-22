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परिवार ने रेखा पात्रा की अचानक बिगड़ी तबीयत के पीछे फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है।

डॉक्टर बीमारी की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं।

अस्पताल प्रबंधन ने अलग से मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं करने की बात कही है। उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से राज्य सरकार को दी जा रही है।

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, रेखा पात्रा को वेंटिलेशन सपोर्ट दिया जा रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी ने अस्पताल पहुंचकर उनकी सेहत की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि फिलहाल रेखा पात्रा की स्थिति स्थिर है। हालांकि, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है।परिवार की ओर से उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह फूड पॉइजनिंग बताई गई है। हालांकि, अभी बीमारी के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर इस संबंध में जरूरी जांच कर रहे हैं। फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक:-शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद रेखा पात्रा को सबसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें बशीरहाट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, बेहतर इलाज की जरूरत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कोलकाता रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें शहर के एक निजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया।वहीं, समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में पार्टी नेता अर्चना दास मजूमदार ने कहा कि विधायक रेखा पात्रा शनिवार रात करीब 9 बजे नॉर्थ 24 परगना जिले के हिंगलगंज में अपने घर पर अचानक बीमार पड़ गईं। उन्हें तुरंत एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राइमरी इलाज के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बशीरहाट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया।विधायक रेखा पात्रा को वहां सीसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि, चार घंटे बाद भी उनकी हालत में अधिक सुधार नहीं हुआ। इसके बाद, भाजपा विधायक को कोलकाता के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला किया गया। शहर के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।रेखा पात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थीं। उस समय पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के आंदोलन के बाद वह एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरी थीं। भाजपा ने उन्हें बशीरहाट लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। बाद में वह हिंगलगंज विधानसभा सीट से विधायक बनीं।