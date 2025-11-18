पढ़ें 7 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:00 AM IST
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Sambhal News: प्रशासन ने चंदौसी चौराहे से हटवाया अतिक्रमणनगर के चंदौसी चौराहे पर मंगलवार को चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटवाया गया। एसडीएम विकास चंद्र की मौजूदगी में विनियमित क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जेई ने यह कार्रवाई की। और पढ़ें
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