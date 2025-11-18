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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 7 October 2026

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पढ़ें 7 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 07 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 7 October 2026

लाइव अपडेट

02:00 AM, 07-Oct-2026

Barabanki News: ट्रकों की चपेट में आने से दो की मौत

ट्रकों की चपेट में आने से दो की मौत और पढ़ें
02:00 AM, 07-Oct-2026

बिलासपुर: जेपी नड्डा बोले- अगले तीन वर्षों में देश के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों को टक्कर देगा बिलासपुर एम्स

Bilaspur: JP Nadda says Bilaspur AIIMS will rival any AIIMS in the country within three years.
जेपी नड्डा ने कहा कि महज पांच वर्ष में एम्स बिलासपुर ने स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। संस्थान में अब 776 बेड हो चुके हैं, जबकि लक्ष्य 750 बेड का था। कहा कि तीन साल में देश के किसी भी एम्स से मुकाबले की स्थिति में बिलासपुर एम्स होगा। और पढ़ें
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02:00 AM, 07-Oct-2026

Chandigarh News: युवती से गलत इशारे पर दो युवक गिरफ्तार

युवती से गलत इशारे पर दो युवक गिरफ्तार और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026

Sambhal News: प्रशासन ने चंदौसी चौराहे से हटवाया अतिक्रमण

नगर के चंदौसी चौराहे पर मंगलवार को चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटवाया गया। एसडीएम विकास चंद्र की मौजूदगी में विनियमित क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जेई ने यह कार्रवाई की। और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026

Chandigarh News: हरजगतेश्वर के शतक से पंजाब फाइनल में पहुंचा

हरजगतेश्वर के शतक से पंजाब फाइनल में पहुंचा और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026

Shahjahanpur News: पूर्वांचल में हुई बारिश के असर से तापमान में आई गिरावट

शाहजहांपुर। पूर्वांचल में सोमवार को हुई बारिश और दिन में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट आई है। पूर्वी हवा चल रही है, लेकिन वायुदाब 26 मिलीबार बढ़ा हुआ है। और पढ़ें
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01:59 AM, 07-Oct-2026

Shahjahanpur News: मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का सीएचसी में प्रदर्शन

ASHA workers protest at CHC over their demands.
तिलहर। लंबित मांगों को लेकर मंगलवार दोपहर आशा वर्कर्स ने सीएचसी में प्रदर्शन किया। इस बीच सीएचसी प्रभारी डॉ. ओमेंद्र राठौर को ज्ञापन दिया। और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026

Shahjahanpur News: सिटी में आज

सिटी में आज और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026

Shahjahanpur News: संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काला फीता बांधकर जताया विरोध

Contractual health workers registered their protest by wearing black armbands.
शाहजहांपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी काला फीता बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026

Shahjahanpur News: नियमित किए जाने की मांग...सीएमएस को सौंपा ज्ञापन

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने नियमित किए जाने की मांग करते हुए मंगलवार को जिलाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में सीएमएस डॉ. सरोज कुमार को ज्ञापन दिया। और पढ़ें
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