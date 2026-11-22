तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मुसिरी के पास यात्रियों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नीम के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक, वाहन अचानक सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराया था।

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यह दुर्घटना तिरुचिरापल्ली जिले में थुरैयूर-मुसिरी मार्ग पर जम्बुनाथपुरम के पास हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वैन सड़क पर चलते समय अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ से टकरा गई। टक्कर का असर इतना गंभीर था कि वैन में बैठे पांच लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में कई अन्य यात्रियों को चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों की मदद की। उन्हें तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि, घायलों की सही संख्या और उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वैन में सवार लोग नमक्कल जिले में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सभी लोग तंजावुर जिले के तिरुक्कट्टुपल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान थुरैयूर-मुसिरी मार्ग पर उनकी वैन हादसे का शिकार हो गई। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वाहन किस वजह से अनियंत्रित हुआ। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन और सड़क पर मौजूद बाधाओं को हटवाकर यातायात सामान्य कराया। इसके बाद मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। यह भी जांच की जा रही है कि वैन किस कारण सड़क से उतरी और पेड़ से टकराई। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।