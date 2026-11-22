विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जनकपुर धाम: शनिवार दोपहर 1:10 बजे रवाना होगी।

जयनगर: दोपहर 2:25 बजे पहुंचेगी और एक घंटे बाद 3:25 बजे रवाना होगी।

सीतामढ़ी: शाम 7:00 बजे पहुंचेगी। यहां पांच मिनट का ठहराव होगा।

नरकटियागंज: रात 10:50 बजे पहुंचेगी और 11:20 बजे रवाना होगी।

पनियहवा: रात 2:00 बजे गुजरेगी।

गोरखपुर: रविवार सुबह 3:55 बजे पहुंचेगी और 4:05 बजे रवाना होगी।

अयोध्या कैंट: रविवार सुबह 8:10 बजे पहुंचेगी।

अयोध्या कैंट: सोमवार शाम 5:50 बजे रवाना होगी।

गोरखपुर: रात 10:13 बजे पहुंचेगी और 10:23 बजे रवाना होगी।

पनियहवा: रात 12:40 बजे गुजरेगी।

नरकटियागंज: मंगलवार रात 1:50 बजे पहुंचेगी और 2:20 बजे रवाना होगी।

सीतामढ़ी: सुबह 4:42 बजे पहुंचेगी। यहां पांच मिनट का ठहराव होगा।

जयनगर: सुबह 8:45 बजे पहुंचेगी और 10:45 बजे रवाना होगी।

जनकपुर धाम: मंगलवार दोपहर 12:40 बजे पहुंचेगी।

इस नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का रूट उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ेगा। रास्ते में कुल 10 प्रमुख भारतीय स्टेशनों पर व्यावसायिक ठहराव निर्धारित किया गया है। इनमें जयनगर, मधुबनी, शीशो(दरभंगा), सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम है। जनकपुर धाम और अयोध्या कैंट इसके टर्मिनल स्टेशन होंगे। इस ट्रेन के अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम इसके शुरुआती और अंतिम स्टेशन होंगे। जयनगर इस मार्ग का अंतिम भारतीय स्टेशन होगा। यहां से ट्रेन नेपाल में प्रवेश करेगी और जनकपुर धाम पहुंचेगी।इस सेवा में आधुनिक एलएचबी (लिंक हॉफमैन बुश) कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन में वातानुकूलित और स्लीपर श्रेणी की सुविधा होगी। नेपाल में जयनगर से जनकपुर धाम तक का रेलखंड अभी विद्युतीकृत नहीं है। इसलिए इस मार्ग पर ट्रेन का संचालन डीजल इंजन से किया जाएगा। अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच करीब 604 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेन इस सफर को लगभग 19 घंटे में पूरा करेगी। जयनगर स्टेशन पर भारत-नेपाल सीमा पार करने वाले यात्रियों के पहचान पत्रों और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद ही यात्री नेपाल की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इस ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे। इनमें वातानुकूलित और स्लीपर श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में जनरल श्रेणी का कोच नहीं होगा। इसमें आरएसी और प्रतीक्षा सूची (वेटिंग) टिकट की सुविधा भी नहीं मिलेगी। यात्रियों को सफर के लिए कन्फर्म टिकट लेना होगा।अयोध्या और जनकपुर धाम दोनों ही रामायण परंपरा से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि और जनकपुर धाम को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। दोनों शहरों के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान होगी। इसके अलावा बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। होटल, परिवहन, स्थानीय कारोबार और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है। यह सेवा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।नेपाल में जयनगर से जनकपुर धाम के बीच रेलखंड का विद्युतीकरण नहीं होने के कारण ट्रेन का संचालन डीजल इंजन से किया जाएगा। दोनों देशों के नागरिकों को एक-दूसरे के देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। हालांकि, सीमा पार करते समय निर्धारित पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय नागरिक आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य वयस्क यात्रियों को मूल पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड रखना होगा। भारत और नेपाल के अलावा दूसरे देशों के नागरिक भी इस ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए उनके पास दोनों देशों का वैध वीजा और पासपोर्ट होना जरूरी है। विदेशी यात्रियों को यात्रा से पहले सीमा पर आव्रजन जांच की प्रक्रिया की जानकारी संबंधित अधिकारियों से लेनी चाहिए।ट्रेन का नंबर, समय-सारणी और किराया सूची जारी होने के बाद टिकट बुकिंग शुरू होगी। यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रेलवे आरक्षण काउंटरों से टिकट ले सकेंगे। नेपाल में नेपाली रुपये के साथ 100 रुपये तक के भारतीय नोट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध है। ऐसे में यात्रियों को छोटे मूल्य के भारतीय नोट या नेपाली रुपये साथ रखने चाहिए। वहीं, साप्ताहिक ट्रेन के दिन के अलावा यात्रा करने वाले यात्री भारतीय रेलवे से बिहार के जयनगर स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। यहां से जनकपुर धाम के लिए नेपाल रेलवे की दैनिक डीईएमयू सेवा उपलब्ध है।ट्रेन संख्या 15595: जनकपुर धाम से अयोध्या कैंट का रूट और समय-सारणीयह ट्रेन हर शनिवार दोपहर 1:10 बजे जनकपुर धाम से रवाना होगी। रास्ते में प्रमुख स्टेशनों पर इसका ठहराव इस प्रकार रहेगा।ट्रेन संख्या 15596: अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम का रूट और समय-सारणीवापसी में यह ट्रेन हर सोमवार शाम 5:50 बजे अयोध्या कैंट से रवाना होगी। रास्ते में प्रमुख स्टेशनों पर इसका ठहराव इस प्रकार रहेगा।नेपाल का मानक समय भारतीय समय से 15 मिनट आगे है। इसलिए जयनगर स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने और रवाना होने का समय संबंधित देश के स्थानीय समय के अनुसार दर्ज किया गया है। अन्य स्टेशनों के समय भारतीय मानक समय के अनुसार दिए गए हैं।